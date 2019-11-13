习近平会见希腊前总理齐普拉斯

当地时间11月12日，国家主席习近平在雅典会见希腊前总理齐普拉斯。

新华社记者 谢环驰摄

本报雅典11月12日电 （记者韩秉宸、任彦）当地时间11月12日，国家主席习近平在雅典会见希腊前总理齐普拉斯。

习近平高度赞赏齐普拉斯担任希腊总理期间为推动中希友好合作所作的努力。习近平指出，国与国交往既要讲利，更要重义。赠人玫瑰，手有余香。中方始终坚定支持希腊政府和人民应对金融危机影响，坚定推进两国务实合作。我高兴地看到，希腊经济已经走出了困难，实现恢复增长，中希合作也取得重要成果，特别是比雷埃夫斯港项目又有了新进展，实现了互利共赢。相信中希共建“一带一路”，将助力希腊实现建成区域交通物流枢纽地位的目标，有力带动中国—中东欧国家合作，两国未来合作前景将更加宽广。希望你和你领导的政党继续支持中希关系发展。

齐普拉斯表示，我担任希腊总理期间，正值希腊处于债务危机困难时期。中国施以援手，帮助希腊走出危机。患难见真情。希腊人民对中国的宝贵帮助铭记在心，心存感激，把中国人民视为真正的朋友。希方高度赞赏习近平主席提出的“一带一路”倡议，很高兴看到中远海运比雷埃夫斯港项目合作不断取得积极成果。我和我领导的政党将同中国共产党加强党际交流，继续积极促进希中、欧中关系的发展。

丁薛祥、杨洁篪、王毅等参加会见。

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