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希中关系拥有灿烂未来

约安娜·帕帕朵普鲁

2019年11月13日05:45  来源：人民网－人民日报
 

　　能够见证习近平主席从雅典国际机场开启对希腊的国事访问，让我和机场同事非常激动。两国领导人一年内实现互访，证明希中关系拥有灿烂的未来，这是两国企业的幸事，为两国的商业合作注入了更多信心和动力。

　　2017年9月，希中两国首都实现直航，不仅带动旅客规模的迅猛增长，也进一步促进两国互联互通，为希腊带来旅游、商贸与金融效益。共建“一带一路”让希腊触摸到旅游、交通等行业发展的强劲脉动。我们将在明年开通雅典至上海航班，这是雅典国际机场开拓中国乃至东亚市场的重要举措，也将再一次拉近希中两大文明古国之间的时空距离。

　　习近平主席在希腊媒体上发表的署名文章令人印象深刻，其中关于两大古老文明关系的阐释让我们有知音般的强烈共鸣。习主席此次访问，也为两国务实合作开创了更多机遇。双方发表的联合声明指出，鼓励并支持中欧双方空运企业开通更多中国与希腊之间的航线航班。这将激励我们加速开拓中国市场，不断拓展与中国伙伴合作。

　　上周，我赴上海参加了第二届中国国际进口博览会，对中国不断扩大对外开放的理解更加深入。我坚信，一个开放的中国是各国企业发展之福；两大文明古国的友谊，是两国企业合作之福。

　　（作者为雅典国际机场传播与市场总监） 

　　（本版稿件由本报记者曲翔宇、任彦、韩秉宸、叶琦、张朋辉、张志文、花放、王新萍、侯露露采访整理）


　　《 人民日报 》（ 2019年11月13日 05 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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