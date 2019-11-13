11月11日晚，我很荣幸获邀到总统府参加为习近平主席举行的隆重欢迎宴会，近距离领略了这位了不起的中国领导人的风采。习近平主席此次对希腊的访问意义非凡，对希中合作的未来具有重要意义。

比雷埃夫斯大学毗邻比雷埃夫斯港，从我办公室的窗户就能看到不远处的港口码头。我目睹了比港的变迁：从码头经营中断到压港的船舶逐渐疏散，生产秩序恢复，一切井井有条；再到中国制造的轨道桥吊进场，巨轮频频造访，码头改造升级……中国企业的帮助让比雷埃夫斯港朝着越来越好的方向发展。

为向希中合作输送更多人才，比雷埃夫斯大学今年新开设了有关中国社会、经济和政策的课程，目前已有100多名学生通过课程了解中国的发展状况。平日里，我也常带学生前往比港实地参观、学习，让年轻人了解港口成功背后中国企业的辛勤付出，并学习中国企业的先进理念。

目前，比雷埃夫斯大学已与清华大学、对外经济贸易大学、北京联合大学、大连海事大学等中国高校开展合作，力争在学科建设、联合科研与智库建设领域进一步深化交流合作。今年10月，我访问了对外经济贸易大学，双方达成了更多合作项目。此次，两国领导人共同见证了包括教育等多个领域双边合作文件的交换。我对未来两国教育合作充满信心。

（作者为希腊比雷埃夫斯大学校长）

《 人民日报 》（ 2019年11月13日 05 版）

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