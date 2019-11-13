增进台胞利益福祉 深化两岸融合发展

“为两岸融合发展增添新动能，为两岸关系和平发展提供了更有力的支撑。”谈起近日出台的《关于进一步促进两岸经济文化交流合作的若干措施》（以下简称“26条措施”），上海社科院台湾研究中心执行主任盛九元说，“‘26条措施’进一步支持台资企业在降成本、促创新的基础上加快转型升级、科技创新，并持续为台胞在大陆学习、工作、生活等方面营造更好环境，有效促进两岸融合发展。”

盛九元分析说，台胞台企要有效利用新政策：首先，“26条措施”明确了多项扶持和资助政策，台胞台企可以结合自身情况，关注申报流程，积极申报合适项目，充分享受政策红利；其次，台企可结合自身情况筹划适当的融资方式，在此基础上，还可全面扩大投资领域，进入重大技术装备、5G等相关经营领域，更好地共享大陆发展机遇。

厦门市台湾艺术研究院院长曾学文长期致力于两岸文化艺术领域的交流工作，他认为，“26条措施”是对“31条措施”的深化和扩大。他以两岸文化艺术交流为例，过去这一类交流以单位为主体，这次把个人也纳入进来了，可为台湾年轻人提供更广阔的舞台，也能为大陆文艺团体和机构吸引更多优秀人才。

针对民进党当局对这一政策的诋毁和抹黑，曾学文认为，这是民进党当局的一贯伎俩。尤其当前台湾选举临近，民进党当局更是“逢中必反”。“两岸关系并不是一帆风顺的，但我深刻体会到，台湾民众来大陆交流合作的渴望是台当局无法左右的，刻意制造各种障碍无法阻挡两岸交流大势。”

“26条措施”也在台胞台企中引起热烈反响，许多人表示，此次再推惠台利民措施，为台胞台企在大陆发展提供了更多可能，让大家信心倍增。

台湾青年体育教育文化交流发展协会理事长陈文成认为，“26条措施”细化到了各行各业，为台胞提供了更多机遇。“大陆经济体量大、职业前景更好，台湾运动员可以内援身份参加大陆职业联赛的政策，将为台湾体育人士提供更多机会。”

来自台湾的北京大学国家发展研究院17级硕士研究生林彦辰说，“这次出台的‘26条措施’更为具体，我们在学术科研交流中能够和大陆学生享有同等待遇，这为我们提供了更多机会。”

得意典藏科技开发（北京）有限公司董事长李翰莹2005年来到大陆发展，长期从事两岸文化交流工作，她认为，“‘26条措施’切实为我们台湾企业在这里发展提供更多机会。”她举例说，其中第五条内容涉及台资企业可投资主题公园，这对文化类企业来说是重大的利好消息，相信未来的发展空间一定会很大。

《 人民日报 》（ 2019年11月13日 11 版）

(责编：杨光宇、曹昆)