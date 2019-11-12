习主席时隔5年再赴巴西！一起来了解这三本书的故事

新华社巴西利亚11月12日电 “与习主席有关的书，无论是他提到的，还是他自己写的，我都想读一读。”

巴西利亚大学孔子学院21岁的学生吉奥瓦尼·内瓦谈起习主席时隔5年马上要再来巴西，兴奋地对新华社记者说。

“我读了其中的一些。现在我更了解巴西和中国，也更理解我们对世界的作用。”

《巴西：未来之国》

1940年，著名作家斯蒂芬·茨威格为躲避欧洲战火来到巴西。

动荡岁月里，巴西的美丽和富饶，给了这位作家莫大的安慰。1941年，他所著的《巴西：未来之国》出版。

《巴西：未来之国》外文版封面。

2014年，习主席在巴西金砖国家领导人第六次会晤的讲话中，提到了这本书：

“巴西朋友告诉我，有一本畅销书叫做《巴西：未来之国》，书中寄托了对人类文明的美好希望。我期待着金砖国家能够像书中憧憬的那样，共同成为繁荣、富强、民主、文明的未来之国，开创世界经济增长更加多元、国际关系更加民主的美好未来。”

2014年7月15日，习近平主席出席金砖国家领导人第六次会晤并发表重要讲话。新华社记者兰红光摄

巴西联邦议员、金砖国家议员阵线主席福斯托·皮纳托，仍记得习主席的这番话。

他说，《巴西：未来之国》一书中描绘的巴西，从如今看，有两大特点准确而鲜明：

——“巴西地大物博、资源丰富、基础扎实。只要规划得当，这片土地将释放无穷潜力。”

此次金砖国家领导人第十一次会晤的举办地巴西利亚，就是典型。在巴西腹地，经过4年设计和施工，这座城市拔地而起，并于1960年替代里约热内卢，成为巴西的新首都。通过缜密的规划和有效的执行，如今巴西利亚已拥有近300万人口，被誉为“未来之城”。

巴西利亚城市夜景。新华社记者兰红光摄

巴西利亚被誉为“露天博物馆”。总统官邸、国会、大教堂、伊塔玛拉蒂宫等众多独具匠心的建筑物使得巴西利亚成为了世界建筑爱好者的圣地。1987年，联合国教科文组织将巴西利亚列入世界文化遗产。新华社记者毕晓洋摄

——“巴西人民热情友好，愿与不同文明和国家的人民和谐共处，为世界和平发展贡献力量。”

国际舞台上的巴西，推崇世界多极化和国际关系民主化。

巴西不仅是金砖国家，同时也是联合国会员国以及世界贸易组织、拉美和加勒比国家共同体、南方共同市场等国际和地区组织的成员国，在二十国集团、七十七国集团等多边机制中发挥着重要作用。

巴西利亚街头的民众。新华社记者兰红光摄

《中国的觉醒》

1990年，巴西主流媒体《环球报》上连续发表10篇有关中国的文章，介绍了多项中国改革开放措施，文章作者是记者卡洛斯·塔瓦雷斯。

1971年，中巴两国尚未建交，塔瓦雷斯就开始撰写介绍中国外贸的文章。彼时拉美地区对中国知之甚少，但塔瓦雷斯敏锐地洞察到了中国的潜力。

1990年，在首次访华回国后，塔瓦雷斯将这些文章汇集成册，取名为《中国的觉醒》。这本书出版后引发热烈反响。

塔瓦雷斯向记者展示他撰写的书籍。新华社记者赵焱摄

这就是他第一本关于中国的书籍。从那时开始，塔瓦雷斯笔耕不辍，向巴西民众介绍中国，推动巴中合作。

2014年，习主席在巴西国会演讲中，特意提到了这位自述“有颗中国心的巴西人”和他为介绍中国所写的书籍：

“许多巴西人因为他的文字认识中国、走近中国。有人问他这样做的动机是什么，他说‘我只想介绍中国，让更多人了解中国，别无他图’。”

又是5年过去，中巴两国今年迎来建交45周年。95岁的塔瓦雷斯已写下1000多篇关于中国的文章，撰写了10部介绍中国的书籍。

45年间，中巴两国在政治、经贸、人文等各方面合作和交流呈现蓬勃发展之势。

图为2019年10月25日，习近平在人民大会堂东门外广场为到访的巴西总统博索纳罗举行欢迎仪式。在巴西出席金砖国家领导人会晤期间，习主席还将同博索纳罗总统举行会谈。这将是一个月内两国元首再次互动。新华社记者高洁摄

图为第二届中国国际进口博览会巴西商品展厅。建交45年来，中巴经贸合作取得一系列进展，巴西是中国在拉美地区最大贸易伙伴，中国是巴西最大贸易伙伴。新华社记者马晓燕摄

巴西学生在孔子学院体验中国文化。巴西有10所孔子学院，是拥有孔子学院数量最多的拉美国家。

现在，塔瓦雷斯每天清晨起床，仍要阅读3个小时的新闻，了解“中国正在发生的事”。

“新中国成立70年来，中国人民成就非凡，如今你们正为彻底消除贫困而努力，”塔瓦雷斯说，“中国正行进在伟大的道路上”。

《习近平谈治国理政》

2019年10月29日，《习近平谈治国理政》第一卷、第二卷葡文巴西版首发式在圣保罗市举行。

2019年10月29日，《习近平谈治国理政》第一卷、第二卷葡文巴西版首发式在圣保罗举行。新华社记者高春雨摄

出席首发式的巴西汉学家加约·多里亚对《习近平谈治国理政》很熟悉。

“两年前我在中国念博士时，就仔细阅读了《习近平谈治国理政》。我在毕业论文里引用了书里的很多内容，学习和了解中国如何推动自身改革和发展、看待和处理同发展中国家的关系等。”

圣保罗州州长若昂·多里亚表示，希望巴方各界人士能好好阅读此书，从中汲取中国发展的宝贵经验，凝聚战胜发展道路上各种挑战的力量。

2019年10月29日，《习近平谈治国理政》第一卷、第二卷葡文巴西版首发式在圣保罗举行。新华社记者高春雨摄

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯将《习近平谈治国理政》的阅读体验形容为 “拨云见日”：“我迫不急待地先读了英文版。这本著作涉及思想、改革、法律、发展、环境、外交等各方各面。”

皮纳托说，从习主席治国理政的方式上可以看出，他深爱自己的祖国，同时是一位具有全球视野的领袖，致力于向世界扩大开放中国市场。

塔瓦雷斯阅读《习近平谈治国理政》。新华社记者赵焱摄

塔瓦雷斯反复阅读《习近平谈治国理政》，在书页上注下许多标记。他说，习主席是一位卓越的领导人，对当前的时代命题有着深刻思考和行动。

他说，在今天的世界，新兴经济体、发展中国家需要共同发声，共同维护多边主义、完善全球治理。金砖国家合作机制就承担着这样的重要使命。

罗尼·林斯在圣保罗《习近平谈治国理政》第一卷、第二卷葡文巴西版首发式上致辞。

林斯期待，这一次的金砖国家领导人会晤，可以“再进一步探索金砖国家合作表达和执行的空间”。

“从细节着手、从行动出发，金砖国家合作的下一个‘十年’不可限量。”（文字记者：陈杉 周星竹 蒋国鹏 南辰 陈威华 赵焱 高春雨 陆佳飞 杨依军 马晓燕；视频记者：陈威华 赵焱 刘春晖 许杨 蔡志坚 李恒毅 蒋志强 武笛 齐心 周星竹 许林贵 ；编辑：钱泳文 侯鸿博 孙浩 王申）

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