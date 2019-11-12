人民网>>国际

新华国际时评：进博会给世界送上珍贵礼物

2019年11月12日20:58  来源：新华网
 

　　新华社北京11月12日电 题：进博会给世界送上珍贵礼物

　　新华社记者乔继红

　　捷克的绚丽水晶，日本的有机酱油，法国的品质红酒……在刚刚闭幕的第二届中国国际进口博览会上，来自全球的3800多家企业带来琳琅满目的商品和服务。

　　同样在这一盛会上，6天时间里吸引了超50万家境内外专业采购商，累计意向成交额达711.3亿美元，首发新产品、新技术或服务近400件、配套活动380多场……不断开放的中国形成巨大磁力场，催生新动能、新机遇、新发展。不少与会外国企业家感叹：进博会是中国给世界的珍贵礼物。

　　进博会规模越来越大、越办越好，为世界打开一扇通往巨大中国市场的“机遇之窗”。

　　相较去年，本届进博会企业展馆一扩再扩，但36万平方米的巨大展出面积，仍然“一位难求”。火爆场面的背后，是中国近14亿人口、全球最大规模中等收入群体造就的巨大吸引力，更是全球企业对中国市场和中国经济光明前景的坚定信心。

　　进博会上，不管是“新面孔”，还是“回头客”；不管是来自德国的五指机械手服务型机器人，还是加拿大的高端羽绒床上用品，抑或来自孟加拉国的黄麻手工艺品，都能找到市场知音。“今日的中国，已是名副其实的‘机遇之国’。”法国欧莱雅集团董事长安巩透过进博会这扇窗，看到的是巨大市场机会。

　　进博会传递出中国越来越强的对外开放信号，为世界开启一扇通往多方共赢的“合作之门”。

　　一诺千金，言出必行。首届进博会期间，中国承诺扩大对外开放5方面举措、对上海3点开放要求，已在一年间基本落实；中国与有关国家达成的98项合作事项，23项已办结，47项取得积极进展，28项加紧推进。本届进博会上，“继续扩大市场开放”“继续完善开放格局”“继续优化营商环境”“继续深化多双边合作”“继续推进共建‘一带一路’”，中国推动经济全球化和贸易自由化、便利化，实现互利共赢的新承诺振奋着世界。

　　在面临保护主义、单边主义逆风的当前世界，力行开放合作的中国，带来的是信心和希望。连续两次参展的戴尔科技集团全球执行副总裁黄陈宏感慨，“我们切身感受到中国去年作出的承诺都已一一兑现。我们相信中国的经济全球化动力会越来越大、阻力会越来越小。”日本理光集团总裁山下良则赞叹中国“营商环境优化”和“开放合作之心”，“我们很快将完成第三届进博会的签约”。

　　进博会是一份推进经济全球化的中国倡议，为构建开放型世界经济探索一条“未来之路”。

　　当今世界，各国经济融合是大势所趋。面对经济一体化过程中难以避免的磕碰，有的国家在“拉手”或“放手”、“拆墙”或“筑墙”的选择中，似乎失去了方向。中国始终坚持开放的心态，在本届进博会上，中国领导人在深刻洞察世界经济发展大势的基础上，提出重要倡议，向国际社会传递着开放合作、共同发展的强大正能量。

　　当前世界经济和国际贸易正处于十字路口，中国方案和行动赢得国际社会高度赞赏。塞尔维亚总理布尔纳比奇高度赞赏中国担当，“塞尔维亚和中国选择同一条道路——开放合作而不是封闭，这条路将通往和平合作、共同繁荣。”世贸组织总干事阿泽维多指出，中国进一步推动经济全球化的承诺将不仅限于举办一两次展会，而会转化为持续的进程，“这是非常积极的成果”。

　　盛会虽已闭幕，但它带给全球贸易等的信心却在持续增长。展商纷纷表示“明年一定再来”。已有230多家企业签约报名第三届进博会，正是这种信心的佐证，也让人们对“永不落幕”的进博会带来的新精彩充满憧憬。

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved