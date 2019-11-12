新华国际时评：进博会给世界送上珍贵礼物

新华社北京11月12日电 题：进博会给世界送上珍贵礼物

新华社记者乔继红

捷克的绚丽水晶，日本的有机酱油，法国的品质红酒……在刚刚闭幕的第二届中国国际进口博览会上，来自全球的3800多家企业带来琳琅满目的商品和服务。

同样在这一盛会上，6天时间里吸引了超50万家境内外专业采购商，累计意向成交额达711.3亿美元，首发新产品、新技术或服务近400件、配套活动380多场……不断开放的中国形成巨大磁力场，催生新动能、新机遇、新发展。不少与会外国企业家感叹：进博会是中国给世界的珍贵礼物。

进博会规模越来越大、越办越好，为世界打开一扇通往巨大中国市场的“机遇之窗”。

相较去年，本届进博会企业展馆一扩再扩，但36万平方米的巨大展出面积，仍然“一位难求”。火爆场面的背后，是中国近14亿人口、全球最大规模中等收入群体造就的巨大吸引力，更是全球企业对中国市场和中国经济光明前景的坚定信心。

进博会上，不管是“新面孔”，还是“回头客”；不管是来自德国的五指机械手服务型机器人，还是加拿大的高端羽绒床上用品，抑或来自孟加拉国的黄麻手工艺品，都能找到市场知音。“今日的中国，已是名副其实的‘机遇之国’。”法国欧莱雅集团董事长安巩透过进博会这扇窗，看到的是巨大市场机会。

进博会传递出中国越来越强的对外开放信号，为世界开启一扇通往多方共赢的“合作之门”。

一诺千金，言出必行。首届进博会期间，中国承诺扩大对外开放5方面举措、对上海3点开放要求，已在一年间基本落实；中国与有关国家达成的98项合作事项，23项已办结，47项取得积极进展，28项加紧推进。本届进博会上，“继续扩大市场开放”“继续完善开放格局”“继续优化营商环境”“继续深化多双边合作”“继续推进共建‘一带一路’”，中国推动经济全球化和贸易自由化、便利化，实现互利共赢的新承诺振奋着世界。

在面临保护主义、单边主义逆风的当前世界，力行开放合作的中国，带来的是信心和希望。连续两次参展的戴尔科技集团全球执行副总裁黄陈宏感慨，“我们切身感受到中国去年作出的承诺都已一一兑现。我们相信中国的经济全球化动力会越来越大、阻力会越来越小。”日本理光集团总裁山下良则赞叹中国“营商环境优化”和“开放合作之心”，“我们很快将完成第三届进博会的签约”。

进博会是一份推进经济全球化的中国倡议，为构建开放型世界经济探索一条“未来之路”。

当今世界，各国经济融合是大势所趋。面对经济一体化过程中难以避免的磕碰，有的国家在“拉手”或“放手”、“拆墙”或“筑墙”的选择中，似乎失去了方向。中国始终坚持开放的心态，在本届进博会上，中国领导人在深刻洞察世界经济发展大势的基础上，提出重要倡议，向国际社会传递着开放合作、共同发展的强大正能量。

当前世界经济和国际贸易正处于十字路口，中国方案和行动赢得国际社会高度赞赏。塞尔维亚总理布尔纳比奇高度赞赏中国担当，“塞尔维亚和中国选择同一条道路——开放合作而不是封闭，这条路将通往和平合作、共同繁荣。”世贸组织总干事阿泽维多指出，中国进一步推动经济全球化的承诺将不仅限于举办一两次展会，而会转化为持续的进程，“这是非常积极的成果”。

盛会虽已闭幕，但它带给全球贸易等的信心却在持续增长。展商纷纷表示“明年一定再来”。已有230多家企业签约报名第三届进博会，正是这种信心的佐证，也让人们对“永不落幕”的进博会带来的新精彩充满憧憬。

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