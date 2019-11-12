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特写：“习主席，从您身上我们看到了朋友应有的样子”

2019年11月12日20:54  来源：新华社
 

　　新华社雅典11月11日电 特写：“习主席，从您身上我们看到了朋友应有的样子”

　　新华社记者郝薇薇　霍小光

　　负责在码头上装卸集装箱的基里亚科斯·米拉皮蒂斯真的没有想到，自己能有幸同中国国家主席习近平面对面交流。习近平主席握住他的手，耐心地听他讲述自己的故事。

　　11月11日，正在希腊进行国事访问的国家主席习近平专程来到位于雅典西南约10公里的比雷埃夫斯港，考察中希共建“一带一路”的这一龙头示范项目，同港口员工亲切交谈，倾听他们对“一带一路”的心声。

　　萨罗尼科斯湾环抱中的比雷埃夫斯港波光粼粼，海鸥盘旋。码头边停靠着两艘中远海运集团的巨型货轮，堆场旁两列满载电子产品的“中欧陆海快线”班列正准备启程驶往中东欧腹地。

　　习近平主席的到来让繁忙的港口更加热闹起来。港口员工挥舞着中希两国国旗，在红毯两侧夹道欢迎中国贵宾的到来。

　　在可以远眺整个港口的楼顶平台上，习近平主席夫妇、米佐塔基斯总理夫妇以及米拉皮蒂斯和他的同事，正在进行一场轻松愉快又充满真情的交流。

　　“尊敬的习主席，有幸再一次见到您，而且是这么近距离地与您交流！”比港商务部经理塔索斯·瓦姆瓦基季斯激动地说。他曾作为比港明星员工参加了2017年5月在北京举行的第一届“一带一路”国际合作高峰论坛，并在开幕式现场聆听了习近平主席的演讲。

　　“我非常高兴成为中远海运大家庭的一员。中国同事待我们就像兄弟姐妹一样，在这里工作我非常舒心。”在这位员工眼里，“一带一路”倡议不仅是经贸合作，更是人与人之间的互动交流。

　　兴建于公元前400多年前的比雷埃夫斯港，见证过古希腊文明的鼎盛辉煌，也目睹了这一古老国度所遭遇的困苦危机。2009年年底，希腊爆发主权债务危机，千年比港遭受巨额亏损：集装箱堆场杂乱，靠港船舶压港，港口门口卡车堵塞长达5公里，绝大部分船东弃港而去。

　　改善港口基础设施条件，提升码头作业效率，引入现代化管理体系……2010年中国公司正式参与比港运营，给港口注入蓬勃生机。如今，比港的全球排名已从2010年的第93位提升到第32位，成为地中海地区最大港口，对希腊的直接经济贡献超过6亿欧元，创造就业岗位1万多个。

　　毕业于英国布莱顿大学的帕特里夏·吉古2012年加入中远海运大家庭，在比港开始了职业新生涯。她从普通出纳做起，如今，已是比港汽车码头部助理经理。

　　吉古对习近平主席说：“我很高兴公司推出了很多人性化的措施，让我们员工很有获得感。”

　　行政部经理尼古拉斯·帕特马尼迪斯接过话来，向习近平主席讲起公司最近推行的股权激励计划。“我对公司这一创新理念感到高兴。中远海运比港项目进入了新时代。”

　　帕特马尼迪斯向习近平主席表露了大家的心迹：“中远海运接管之前，大家都对比港的发展前景非常担忧。如今，在这里工作的每一个人都感觉踏实了，因为我们有可靠的劳动协议，有可观的薪酬。”

　　米拉皮蒂斯告诉习近平主席，自己9岁半的儿子是中远海运比港公司里出生的第一个孩子。2010年在中远海运全面接管比港2号、3号集装箱码头营运权那一年，米拉皮蒂斯成为“中远海运大家庭”一员，入职3个月后，小米拉皮蒂斯呱呱坠地。

　　当时正是希腊债务危机汹涌之时，其他公司纷纷减员降薪，但中国公司始终信守承诺，向希方员工足额发放工资。“当我的国家遭遇巨大危机，中国公司为我提供了财务保障，让我可以保持体面的生活。”米拉皮蒂斯说道。

　　听了希腊员工的讲述，习近平主席说：“百闻不如一见。今天来到比港，亲眼看到了这里的发展变化。中国倡议的‘一带一路’不是口号和传说，而是成功的实践和精彩的现实。‘一带一路’倡议坚持共商共建共享，不是一家说了算，而是大家共担责任，共享成果。你们做出的业绩令人欣慰，这里未来发展前景可期。我相信比雷埃夫斯港的前景不可限量，合作成果一定会不断惠及两国及地区人民。祝大家工作顺利、生活幸福。”

　　习近平主席的讲话赢得在场人们的热烈掌声。

　　米佐塔基斯总理表示：“比雷埃夫斯港的成功正是‘一带一路’合作的最佳典范。我们愿同中方携手努力，把这个互惠互利的项目继续向前推进。相信习主席下次再来访问时，这里将再焕新颜。”

　　习近平主席回应道：“希望未来的规划尽早实现。”

　　临别时，习近平主席夫妇、米佐塔基斯夫妇同港口员工们合影留念。大家热烈欢呼，争着同习主席握手。

　　希腊海运部部长的一句话，说出了比港员工的心声：“习主席，从您身上我们看到了朋友应有的样子！”

(责编：燕勐、杨牧)
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