新华社马德里11月11日电（国际观察）再次大选依旧难解西班牙组阁僵局

新华社记者冯俊伟 谢宇智

西班牙今年第二次议会选举的结果10日晚揭晓。现任看守政府首相佩德罗·桑切斯领导的中左翼政党工人社会党以28%的得票率居首位，但仍未能获得单独执政所需的众议院绝对多数议席，即176席。

分析人士指出，再次大选不仅未能选出可单独组阁的政党，还使联合组阁变得更为困难，西班牙组阁僵局短期内或难以打破。

选后局势更趋复杂

纵观新一轮选举结果，工人社会党支持率基本保持稳定，在众议院获得120个席位，仍是议会第一大党，但其所属的左派阵营的整体支持率有所下降。右派阵营发生较大变化，中右翼的人民党在众议院的席位由此前的66席增至88席；持自由主义立场的公民党由57席缩水至10席；而极右翼的呼声党则一举拿到52席，跃升为议会第三大党。

公民党原是工人社会党在4月大选后争取联合组阁的对象，然而该党领袖阿尔韦特·里韦拉态度强硬地拒绝与工人社会党合作。这导致工人社会党的组阁计划流产，政府空缺长达半年多。最终根据宪法规定，国王费利佩六世宣布解散议会，重新举行大选。

公民党在新一轮大选前改变策略，表示愿在选后与工人社会党展开协商。但这种摇摆不定的做法导致该党选票大量流失，所获众议院议席数仅剩10席。这意味着，不仅工人社会党与公民党联合起来已无法组成多数政府，即使是总共拥有158个议席的整个左派阵营和公民党加在一起也无法达到176席的众议院绝对多数。

呼声党崛起是因为最近的加泰罗尼亚乱局使得更多选民支持其强调西班牙国家主义和强硬应对分离主义的立场。难民和失业问题也使该党激进的反移民政策获得了部分选民的拥护。不过由于该党极右翼的政治色彩，传统政党目前还不愿与其合作。

至于工人社会党与人民党这两大传统党派的协作，目前看来也很困难。人民党总书记特奥多罗·加西亚选后表示，如果工人社会党领袖桑切斯不辞职，目前的组阁僵局就无法打破。

分析人士认为，新一轮大选后，西班牙政治局势更为复杂。为了组建政府，再举行一次议会选举也不是没有可能。

终结乱局尚需时日

本次选举不仅是西班牙6个月来的第二次大选，也是近4年的第四次大选。而目前的组阁危机也是该国此前一系列政治乱局的延续。

在2015年12月的西班牙议会选举中，工人社会党与人民党轮流执政的传统格局被打破，没有政党获得执政所需的众议院绝对多数席位。经历数月的组阁危机后，西班牙2016年6月再次举行议会选举。在仍无政党获得绝对多数席位的情况下，时任人民党主席拉霍伊于同年10月就任首相，建立人民党单独执政的少数政府。拉霍伊2018年6月遭弹劾下台后，提出弹劾案的工人社会党总书记桑切斯直接当选首相。但桑切斯政府提交的2019年政府财政预算案今年2月遭议会否决，于是桑切斯宣布4月提前举行新一届议会选举。选举结果又是没有政党获得绝对多数席位，组阁危机再次爆发。

西班牙《金融世界报》社长路易斯·巴塞洛在本次大选结束后对新华社记者说，经济危机以来，西班牙很难组成一个稳定的政府，而这也是其他一些欧洲国家所面临的问题。

分析人士认为，经济、社会形势和国际局势的发展变化导致主流政党衰落而其他政治势力兴起，传统政治格局被打破，这是西班牙等一些欧洲国家频现政治危机的主要原因。而建立新的稳定政治格局需要一个较长的过程。

受政治局势影响，西班牙的经济增长也被拖累。欧盟日前将西班牙今年的经济增速预期降至1.9%。这对于刚刚从经济危机中恢复不久的西班牙来说是个令人担心的信号。虽然西班牙失业率今年有所下降，但新就业岗位的创造速度已开始变缓，劳动力市场回暖趋势脆弱，民调显示过半数民众认为失业仍是眼下西班牙面临的最主要问题。同时，由于老龄化严重、出生率低，西班牙养老金系统已经越来越不堪重负，40%的财政预算用来支付养老金，而且这一比例还在逐年增长。

分析人士认为，西班牙各党派只有加快政治协商，早日组建稳定的新政府，才能更好地应对以上这些亟待解决的经济、民生难题。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)