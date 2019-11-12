新华社巴西利亚11月11日电 新闻背景：金砖国家领导人第十一次会晤举办地巴西利亚

新华社记者周星竹

金砖国家领导人第十一次会晤将于本月13日至14日在巴西首都巴西利亚举行。

巴西利亚位于巴西腹地中心，面积约5780平方公里，人口近300万。

历史上，巴西曾在萨尔瓦多和里约热内卢两座海滨城市建都。为推动内陆经济发展，加强对各州的管理，1956年，时任巴西总统儒塞利诺·库比契克决定迁都内陆。在不到4年的时间里，巴西高原之上便建起了一座别具一格的现代化城市。1960年4月21日，巴西正式迁都巴西利亚。

巴西利亚以其城市规划及城市建筑闻名世界。负责巴西利亚城市规划的卢西奥·科斯塔从十字架上获得灵感，结合巴西利亚地形，将十字架巧妙转化为飞机的形状。“机身”是巴西利亚主城区的中轴线，总统府、国会、最高法院及各大部委位于中轴线前端。南北两个“机翼”则主要聚集着居民楼和商铺。

巴西著名建筑师奥斯卡·尼迈尔则负责设计了市内主要建筑。国会、大教堂、伊塔马拉蒂宫等众多独具匠心的建筑物成了巴西利亚的重要名片。1987年，联合国教科文组织将巴西利亚列入世界文化遗产。

在经济方面，服务业是巴西利亚经济的支柱。2016年，巴西利亚人均国内生产总值逾7.9万雷亚尔（约合1.93万美元），位居全国第一。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)