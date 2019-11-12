新华社北京11月12日电 专访：金砖合作推动建设公正合理的全球治理体系——访北京师范大学金砖国家合作中心主任王磊

新华社记者朱雨博

“百年未有之大变局下，全球治理体系面临着前所未有的挑战。在推动全球治理体系朝着更加合理、公正、可持续方向发展的过程中，金砖合作机制发挥着‘稳定器’的作用。”北京师范大学金砖国家合作中心主任王磊日前在北京接受新华社记者采访时说。

保护主义抬头、局部冲突频发、发展失衡、气候变化、跨国有组织犯罪……当今世界面临的全球性挑战越来越多。11月13日至14日，金砖国家领导人将聚首巴西首都巴西利亚，为全球治理提供“金砖”方案。

王磊表示，全球性问题需要各国团结起来共同应对。金砖合作正是新兴国家和发展中国家积极参与全球治理的一种有益尝试，为完善全球治理体系“提供了一个路线图、一种发展愿景”。

过去十年里，金砖国家一直是全球增长的主要推动者，目前占全球经济产出的三分之一。在金砖合作第一个“金色十年”里，新开发银行、应急储备安排等机制相继上线。“一带一路”倡议、欧亚经济联盟等多边合作正覆盖越来越多的人口，促进多边贸易蓬勃发展。

王磊表示，新机制是对现有机制的补充，同时也形成良性竞争，推动国际格局向更加公正、合理的方向发展。“金砖合作为全球经济恢复提供了主要动力，在国际格局未来演变中将继续发挥‘稳定器’作用。”

王磊认为，金砖国家积极寻求与现行国际体系内其他主要大国合作而非对抗，并采取渐进的建设性改革，确保了金砖合作机制在完善全球治理体系的过程中能在最大程度上减少动荡、增加确定性。

他指出，金砖合作对全球治理的贡献还体现在跨文化合作方面的成功探索。自2017年以来，金砖合作从“双轨并进”转变为“三轮驱动”，人文交流成为经济、政治之外另一个重要“引擎”，为应对当前挑战提供了“立体化”解决方案。“夯实民意基础，让五国乃至世界民众加强交流，才能从根本上为国际和平发展提供强劲动力”。

王磊表示，当前全球治理体系的变革对金砖合作机制既是挑战，也是机遇。金砖合作第一个“金色十年”为未来合作打下了牢固基础，未来能否抓住新一轮工业革命和技术革命契机，以创新驱动发展，值得期待。

“金砖国家应积极开拓合作空间，在捍卫多边主义、构建开放型世界经济等议题上，求大同存小异，推动现行国际体系建设性改革，从而进一步完善全球治理体系，提升全人类应对世界大变局的能力。”他说。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)