麦克斯米利安：“一带一路”倡议是中欧合作发展的重点

经济日报-中国经济网北京11月12日讯（马莹莹）“柏林机场花了十几年时间，用掉数百万预算，至今还未能投入使用，而大兴机场才用了不到几个月的时间就已经有航班运营。这让我看到中国实力，也让我认识到德国的不足。”来自德国的欧盟国际贸易委员会委员、欧盟交通与旅游委员会副主席、欧盟区域发展委员会副主席麦克斯米利安（Maximilian Krah）看到大兴国际机场时如此感慨道。参观大兴国际机场，是他抵达北京当天的第一个行程安排。

2002年，麦克斯米利安第一次来中国，他还记得那时的北京只有两三条地铁线。“但现在，才不过十几年，北京已经有了20多条地铁线。中国的发展速度与效率高得惊人。”

2018年中德双边货物贸易额达1993亿欧元，意味着中国已连续第三年成为德国在全球最大的贸易伙伴。2018年中国是德国最大的进口来源国，也是德国第三大出口目的地国。麦克斯米利安表示，中德经济具有很大互补性，一带一路倡议以及5G合作都是中德、中欧合作的重点。此外，德国东部地区具有很强发展潜力，该地区不仅有良好的经商与科研环境，又直接面向潮气蓬勃的东欧市场，经济辐射作用明显。

推动德国东部地区经济发展

近年来，德国东部地区的经济实力，工资和薪金以及私人家庭的可支配收入持续增长，失业率下降，经济增长率也比德西更快。德国国务院经济事务大臣Christian Hirte不久前表示，东部地区的经济和社会状况比他们30年前预期和想象的要好得多。整体而言，不仅对商业，而且对居民都具有很大吸引力。自2017年以来，从西部地区向东部地区迁移的人数超过了从东部地区向西部地区迁移的人数。

虽然东西部地区的发展差距在逐渐缩小，但依然存在严重差异。东部地区经济规模小，人口流失情况普遍，老龄化比西部地区更为严重，同时也缺乏大公司落户及缺少外国直接投资。目前，大部分外资企业总部主要集中在德国中西部地区：杜塞尔多夫、科隆、汉堡、汉诺威、法兰克林、慕尼黑等；中国企业投资大多也集中于此，例如华为总部在杜塞尔多夫，抖音总部在柏林，许多新能源中企在法兰克福，工业型中企则集中在鲁尔地区。

对这样的情况，麦克斯米利安表示，德国东部有着良好经商环境，且运营成本比西部地区要低，科研环境也十分理想。弗朗霍夫学会在东部地区的德累斯顿有12家研究所，研发与创新实力位居德国前列。德累斯顿工业大学、弗莱堡工业大学、开姆尼茨工业大学等著名高校也为产业界提供了许多技术型及管理型人才。

在经贸合作及外商投资方面，麦克斯米利安抱持开放与欢迎的态度，尤其是对同中国企业的合作。他表示：“中德之间有许多共性，两国都有较大的贸易顺差，对发展第三产业、提高科研水平都有极大需求。共同的追求为双方提供了合作基础，无论是科研，还是经贸合作，对双方来说都是共赢。”

期望对接中国“一带一路”倡议

欧盟提出的全欧交通网络（Trans-European Transport Network，TEN-T）设想，旨在通过协调改善各主要公路、铁路、内河航道、机场、港口及交通管理系统，从而形成一体化及多式联运的长途、高速运输网络。这个项目的建成将为带动欧盟地区整体发展起到促进作用。

在TEN-T重点轴线项目规划中的ORIENT/EAST-MED路段，起自德国汉堡，经柏林、德累斯顿，最终抵达希腊Patras。麦克斯米利安相信这段铁路的修建将有利于推动德国东部经济的发展。他提到，欧洲经济战略主要集中在西北部地区，但他更加希望能够看到欧洲东南大陆地区的发展。

目前，麦克斯米利安正积极推动德累斯顿到布拉格路段的铁路修建项目。这段铁路预计总长130公里，包括35公里的隧道，路段的25%在德国境内。而自德累斯顿到维也纳的道路建设项目也已启动。一旦所有基础设施建设完成，将有利于降低贸易运输成本，增进贸易一体化，并带动地区经济的发展。他表示，这些交通基建项目有极大潜力与中国一带一路倡议相对接。他也欢迎中国企业参与到该段铁路建设项目中。

对华为5G合作持欢迎态度

今年上半年，美国施压德国禁用华为5G技术，虽然德国政府曾证实本国5G网络建设不排除华为，却随即宣称将收紧对5G建设的安全规定。实际上，欧洲内部的声音是多样的。匈牙利在日前宣布，英国沃达丰和德国电信公司将会与华为合作，共同在该国参与建设5G网络。

对此，麦克斯米利安也坦言，虽然华为在中国的确是家民营企业，但在国际上却难免被猜疑。虽然他坚信经济合作不应被政治因素左右，但这个问题在一时之间无法得到解决。目前，东部欧洲大多数国家对中国抱有积极态度，例如匈牙利、意大利；但在西欧国家，这个比例只是50/50。在德国国内，对于是否让中国参与5G建设的意见分歧很大。他认为，5G的发展对整个欧洲来说至关重要。他曾思考过这个问题：如果没有华为，欧洲是否能更快、更好地推动5G发展？答案是不行。所以，欧洲需要华为。此外，他也认为，德国长期依赖美国的科技技术，华为的进入能够增加市场竞争活力，同时也能降低这种依赖。

虽然欧洲各国对华意见不统一，但可以肯定的是，大多数国家对中国抱有信心。麦克斯米利安坦言，不管欧洲想不想和中国合作，就实际而言，中国的发展有目共睹，唯有通过合作实现共赢才是欧洲未来发展的重要战略。

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