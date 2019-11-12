中亚：大崛起而非大博弈

【编者按】11月11日，上海合作组织前秘书长阿利莫夫在乌兹别克斯坦城市撒马尔罕举行的第十届瓦尔代国际辩论俱乐部年度亚洲会议上指出，中国和俄罗斯是中亚最稳定和可靠的伙伴。无论国际风云如何变幻，中亚与中俄之间的关系全天候稳固可靠。

两年前，革新之风再次吹遍中亚大地。这到底是稍纵即逝的阵风还是长期利好的顺风？

变革之风深入人心

2018年3月，首届中亚国家元首磋商会议在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳（现努尔苏丹）举行，五国元首达成共识，守望相助，加强合作，协商解决复杂问题，维护中亚安全稳定，实现中亚可持续发展。五国元首在极短的会晤期间彻底或者原则上解决了长期阻碍中亚国家经贸投资合作的诸多障碍，重塑了友好互信的地区氛围。

首届中亚元首峰会取得了以下成果：首先，区域互联互通面临新机遇。中亚五国都是内陆国，发展交通基础设施的需求非常迫切。其次，跨境水资源利用出现新契机。第三，经贸合作增添新动力。2018年五国间贸易额达到1464亿美元，比2017年增长19.3%。

更重要的是，这阵变革的春风吹拂着每个中亚人的心。中亚民众乐见各国元首间的信任与日俱增，也为各国人民之间睦邻友好，互信互爱不断深化而欢欣鼓舞。中亚各国文化、艺术、教育、科技、旅游、体育领域的合作也焕发出勃勃生机。

阿富汗的和平与稳定是中亚可持续发展的关键

中亚位于亚洲腹地。过去两年，尽管内外安全挑战层出不穷，但中亚局势总体安全稳定。当前，阿富汗局势依然是中亚最严峻的系统性安全威胁。伊斯兰国武装分子余部从叙利亚进入阿富汗境内，导致阿富汗局势和整个中亚局势的紧张程度加剧。据英国简氏信息集团恐怖主义与叛乱活动情报中心阿富汗分中心提供的数据，2018年阿富汗共发生869起恐怖袭击，导致4180名平民丧生，人数比2017年翻了近一番，占全球恐怖袭击死亡人数的三分之一。饱受战乱冲突之苦的阿富汗人民无比向往和平。

四十年旷日持久的冲突使得阿富汗问题错综复杂，尽管联合国与有关国家大力斡旋，解决阿富汗局势依然困难重重。但是，阿富汗问题只能通过政治外交途径谈判解决。中亚国家、伊斯兰世界、国际社会都希望尽快妥善解决阿富汗冲突。乌兹别克斯坦针对阿富汗局势提出的建设性倡议获得广泛认可，是对联合国、上海合作组织、俄罗斯、美国和中国等各方努力的有益补充。但是，启动阿富汗国内力量主导、阿富汗人参与的政治对话与包容性和平进程的工作依然任重道远。

解决阿富汗冲突能够有效遏制源自阿富汗的毒品威胁。数据显示，过去十年，阿富汗罂粟种植面积扩大了60%。据联合国评估，2018年阿富汗鸦片产量6400吨，再次成为全球头号毒品生产国。尽管阿富汗毒品产量有所下降，稽查打击力度加大，但阿富汗可卡因依然像毒液一般流向全球市场。携手打击毒品犯罪是中亚国家的合作重点，禁毒行动已取得一定成效。

2017年，全球缉获的毒品有86%来自亚洲国家，全球90%以上的毒品犯罪发生在亚洲。联合国《2019年世界毒品问题报告》显示，从阿富汗经中亚流向俄罗斯的毒品数量有所下降，这是中亚国家和俄罗斯执法安全机构在联合国、独联体、上海合作组织框架内密切合作的成果。

中亚国家坚持对恐怖主义和毒品犯罪零容忍，坚决维护地区和平稳定，致力于使阿富汗重返和平，不断深化安全对话合作。阿富汗的和平稳定不仅能使阿富汗经济走向繁荣，也会为整个中亚地区增添活力，集中精力谋求经济社会发展。

中亚国家对未来满怀期待

据奥地利国际应用系统分析研究所（IIASA）预测，2050年中亚人口将增至9500万人（2018年7200万人），绝大多数是年轻的劳动力。因此，促进就业与消除贫困无疑是一项关键任务，是值得全面研究的重要课题。当前，中亚各国政府纷纷制定长期、审慎、有连续性的就业政策，大力促进就业，赴俄罗斯务工也在一定程度上缓解了中亚国家的就业紧张。亚洲开发银行的统计数据显示，中亚各国减贫工作成效显著，目前各国的贫困人口比例分别为：哈萨克斯坦4.3%，吉尔吉斯斯坦25.6%，塔吉克斯坦29.5%，乌兹别克斯坦11.4%。重新兴起的改革创新浪潮正在为全面解决地区贫困问题创造新的条件。中国治理贫困的经验值得中亚国家借鉴，经过中国70年的发展建设，中国的贫困人口比例已降至0.12%。

回望来路，我们不会忘记，独立之初，中亚各国的经济实力相差悬殊。每个国家都走过了一条崎岖不平、困难重重的发展建设之路。曾几何时积贫积弱的中亚国家开始不断地向地区强国靠拢。《2019年全球创新指数报告》显示,中亚创新表现最佳的哈萨克斯坦与地区创新指数最低的国家之间的差距仅有21个百分点。全球创新指数的评价指标不仅包括人力资源、科研能力、基础设施、国内市场、营商环境，还包括创新研发、科技进步和知识经济等要素，是对各经济体综合创新能力的全面评估。

尽管中亚各国的竞争力和营商环境各不相同，但并未影响外界对中亚国家的投资兴趣，合作领域不仅包括能源开采和矿产资源开发，还包括研究中亚各民族悠久的历史和灿烂的文化，探访中亚联合国教科文组织世界文化遗产。中亚国家先后出台发展旅游业的国家战略或纲要，吸引各国游客到访“亚洲之心”。最近两年，中亚各国入境游人数稳步上升，旅游业发展势头良好。

中国与俄罗斯是中亚的可靠伙伴

中亚国家独立后对外敞开大门，满怀诚意与各国发展平等的伙伴关系，大力拓展外交关系，积极融入国际社会。中亚国家是近20个全球和地区性国际组织，以及多边机制的成员国或参与方，包括“C5+1”机制（中亚五国+美国），旨在吸引外资，引进先进技术，改善人民生活。

然而，实际情况错综复杂，难以预判，与愿景相距甚远。独立之初，中亚国家就遭遇了外部势力对其内政和宗教事务的野蛮干涉，各种“硬介入”和“软介入”层出不穷，形形色色的民主价值观纷至沓来，往往以牺牲中亚国家独立选择的发展道路为代价。

实践证明，中国和俄罗斯是中亚最稳定和可靠的伙伴。无论国际风云如何变幻，中亚与中俄两个大国之间的关系全天候稳固可靠。中亚与中俄两国携手为地区发展贡献力量，在上海合作组织和集体安全条约组织内密切配合，共同维护地区安全稳定，推动地区可持续发展。中国和俄罗斯是区域重要力量，是中亚国家的战略伙伴、关键贸易伙伴和投资来源国。 2018年的统计数据显示，中亚和中国的贸易额达到284亿美元，同比增长20.2%；中亚和俄罗斯的贸易额为259亿美元，同比增长11.7%。

中国和俄罗斯同为联合国安理会常任理事国，两国世代比邻而居，与中亚均有悠久的历史和文化联系。自中亚国家独立之日起，中俄两国始终在中亚稳定发展中发挥重要作用，推动“一带一路”倡议和欧亚经济联盟对接，在上海合作组织和集体安全条约组织内相互配合，共同致力于古丝绸之路在新时代的伟大复兴，推动中亚着眼未来、稳步发展。

中亚国家立志大崛起

美国曾于2011年推出针对中亚的新丝绸之路计划，该计划在特朗普上任后无疾而终。第一版欧盟中亚战略资金有限，目标模糊，无法满足中亚大规模建设基础设施的需求，新版欧盟中亚战略的效力尚有待时间检验。2018年，中亚5国与欧盟28国的贸易额增长24.4%，达到427亿美元，实现历史最快增长。在可预见的未来，欧盟或对中亚投入更多资源，当前的增长态势能否长期保持在很大程度上取决于双方的需求。

国际危机组织认为：“欧盟和美国对中亚的影响力不可与中俄同日而语”，这一论断不无道理。西方学术界普遍认为，在中亚政策上，与其出台新的丝绸之路计划或者类似方案，不如支持中亚的具体项目或者区域发展计划。鉴于华盛顿日益强烈的孤立主义（美国优先）表现，坐等美国积极扶持中亚经济社会发展的前景日益渺茫。2018年中亚五国与美国的贸易额尽管增长了21.9%，但总额只有28亿美元。

过去几年，国际局势风起云涌，不确定性和危险性日益上升。为单边政治经济利益藐视国际法的行为屡见不鲜。中亚国家坚决奉行独立的内政外交方针，与世界各国共同探索如何应对新现实，开拓未来。变化中唯一不变的是：中亚绝不会做模拟各种政治场景的“大棋局”和“试验场”，中亚各国将谋求“大崛起”，大力发展基础设施、工业农业、科学技术、教育医疗事业，致力于人的全面发展。

中亚是孕育人类文明的摇篮之一，是公认的亚洲精神文化中心，是从古至今联结东西方的桥梁。和平稳定、持续发展的中亚符合中亚人民的利益，符合欧亚地区的利益，符合全世界的利益。

作者：政治学博士、上海合作组织前秘书长（2016-2018年）阿利莫夫

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(责编：徐祥丽、杨牧)