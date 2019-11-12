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“金砖”在创新中前进

 王珍

2019年11月12日08:50  来源：人民网-国际频道
 

“金砖国家”第11次领导人会晤即将在巴西首都巴西利亚举行。这是这个机制进入第二个“黄金十年”后的第一次峰会，具有承前启后，继往开来的作用，国际社会对会议成果充满了期待。

“金砖”概念于2001年提出，2006年俄罗斯、中国、印度、巴西四国外长磋商，就世界经济形势和全球治理达成广泛共识，2009年俄罗斯叶卡捷琳娜堡四国领导人首次会晤决定建立合作机制，初为四国，2011年南非加入始称“金砖五国”。这是世界近代史上第一个由新兴市场国家组成，建章立制最快，成果最丰硕的跨地区、超越社会制度和意识形态的国际合作机制。2018年，“金砖”总产值已占世界经济总量的23.5%，贸易额世界占比16.2%，对世界经济增长的贡献超过50%。加之五国领土占世界总面积约26.4%，人口占42.5%，短短十年，“‘金砖”在世界上已经成为一个响当当的“品牌”，成为带动世界经济增长，完善全球经济治理和推动国际关系民主化的重要力量。

过去的十年被称为“金砖”的“黄金十年”，这十年之所以“金贵”，是五个成员国在共同利益的基础上，站在时代的最高点，以战略远见顺势而谋，顺应潮流，与时俱进。“创新”是“金砖”第一个十年的最大亮点之一。

首先，“金砖”机制的建立就是一个创新。世界上早已有各种合作机制，都曾经或仍在发挥着自己的作用，但随着时代的前进，不可避免地有个新陈代谢，优胜劣汰的过程。新兴市场国家的崛起是百年未有之大变局中的重大事件，需要有一个新的机制，新的平台，使其能量得到充分的释放，“金转”应运而生，这本身就是一种创新。

第二， “金砖”创新而生，也创新而长。“开放透明，团结互助，深化合作，共谋发展”的“金砖原则”，“开放，包容，合作，共赢”的“金砖精神”，赋予这个机制牢固的根基和勃勃生机。环顾全球，以上述原则和精神为核心的新型合作理念无疑是一种宝贵的创新。

第三，机制创新是“金砖”第一个十年最抢眼的亮点之一。四国扩大为五国加强了“金砖”的代表性，金砖银行及其区域性机构和工商理事会的设立，传统的经济、政治“二轨并进”向经济、政治、人文“三轮驱动”转变，使机制运转更加灵活、便捷、高效，“人心民意”基础更加坚实，务实合作更加扎实。十年来，“金砖”合作已扩大到经贸、财金、科技等数十个领域，取得了看得见摸得着的实际成果。

第四，在2017年厦门峰会上，中国作为东道国，提出了“金砖+”的理念，举行了新兴市场国家与发展中国家对话会，邀请埃及、几内亚、墨西哥、泰国、塔吉克斯坦领导人与会，进一步增加了“金砖”的全球代表性，扩大了机制的“朋友圈”，增强了其影响力和感召力。这是“金砖”十年中一个重大创举，受到各方点赞。2018年南非峰会沿用之，举办了同非洲国家领导人对话会和“金砖+”领导人对话会，效果极佳。“金砖+”理念与实践是“金砖”机制创新的重大举措，是中国智慧的一大贡献。

十年来，“金砖”在创新中前行，虽然也有过沟沟坎坎，但都在创新中跨过去了。面对第二个十年，“创新”仍须发挥引领作用，而且，既是“黄金十年”，应当引领得更好。巴西利亚峰会是很好的契机。

第二个“黄金十年”，“金砖”面临大好机遇和严峻挑战。头十年的成就证明了机制对各成员国和全世界的有效性和重要作用，夯实了合作的基础，开拓了前进的道路，创造了深化合作的环境和条件，博得了国际社会的认同和关注，这是第二个十年能以“黄金”冠名的基石。但挑战是严峻的。世界经济的低迷，单边主义、保护主义、贸易战的肆虐，零和博弈等冷战思维的泛起，“金砖”不可能置身事外，也不可能独善其身。人们期待巴西峰会就此发出一致而有力的声音。就发展而言，第四次工业革命，尤其是新一轮科技革命更是不可逾越的挑战，唯不断创新才能跟得上潮流，否则就要落伍甚至被淘汰出局。

巴西峰会的主题定为“金砖国家：经济增长打造创新未来”，把发展的希望定位在“创新”上，是有远见的正确选择。不仅是科技创新，还需要理念创新，模式创新，机制创新。创新没有终点，永远在路上，创新是“金砖”第二个“黄金十年”的关键要素，人们也期待着巴西峰会能拿出“创新”的“新招数”。至于此次峰会未做“金砖+”的安排，无疑是个遗憾，但在拉美当前形势下，巴西作为东道国有其考虑，可以理解，应当尊重。这不会影响峰会的成果，也不会阻碍拉美国家对“金砖”的密切关注和参与“金砖+”合作的积极性。

（作者系中国人民外交学会原副会长、前驻外大使）

(责编：徐祥丽、杨牧)
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