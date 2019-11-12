《习近平喜欢的典故》《我们走在大路上》希腊语版、葡语版分别在希腊、巴西开播

据新华社雅典11月11日电 由中央广播电视总台拍摄制作的专题片《习近平喜欢的典故》希腊语版，10日起在希腊最具影响力的商业媒体集团天空传媒集团旗下天空电视台网站上线开播。大型文献专题片《我们走在大路上》希腊语版也于当日起在雅典—马其顿通讯社网站和新媒体平台上线播出。

《习近平喜欢的典故》选取了习近平主席在其讲话、文章和谈话中所引用的中国古代经典中的名言名句和历史故事，围绕“为民”“立德”“修身”“家风”“孝道”“廉政”等不同主题，生动展现了习近平主席对中华优秀传统文化的深刻理解和从中汲取治国理政智慧的理念。

这部专题作品此前已被翻译成英语、日语、韩语、西班牙语和意大利语等多种语言在全球发布，获得广泛关注和热评。

此间人士表示，《习近平喜欢的典故》希腊语版的上线，将让希腊民众了解中国推动各国加入“一带一路”朋友圈，编织互利共赢的合作伙伴网络的初心。天空传媒集团电视新闻主管扬尼斯·阿达米季斯说：“希腊人也会引用古希腊哲学家们的哲言。天空传媒集团在习主席访问希腊之际上线这部作品，是希望向希腊观众展示真正的中国。”本报圣保罗11月11日电（记者徐伟、丁雪真）由中国中央广播电视总台制作的两部葡萄牙语版专题片《习近平喜欢的典故》和《我们走在大路上》11日在巴西旗手传媒集团电视新闻频道和艺术频道黄金时段及新媒体平台开播上线。这两部专题片是首次在巴西播出。

旗手传媒集团是巴西主流综合性商业媒体集团，其电视台、电台的影响力长期位居巴西和南美洲前列。旗下拥有40多个传媒品牌，覆盖人口超过1.5亿。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)