中国助力世界经济的新途径（国际论坛）

第二届中国国际进口博览会是中国经济更高水平对外开放的体现。在本届进博会上，参展内容更加丰富，国家和企业参与热情更高，体现出各方对合作共赢的认可与支持。习近平主席在第二届进博会开幕式上的主旨演讲强调开放和合作，体现了中国始终坚持扩大开放、合作共赢的决心和诚意，为解决世界发展难题提供了中国方案。

当前，全球经济正经历前所未有的挑战，国际贸易增速放缓，一些主要经济体制造业景气指数持续跌入萎缩区间。国际货币基金组织连续多次下调2019年全球经济增长预期，直至2008年国际金融危机以来的最低水平。在此关键时刻，以开放促经济增长有着重要意义。

中国从去年开始举办进博会，为促进国际贸易、提振全球经济发挥了重要作用。在本届进博会上，服务贸易的增加是一大亮点。服务贸易可通过三个方面促进中国经济高质量发展，一是通过服务业与服务贸易的发展，进一步促进中国居民生活水平提升；二是通过服务贸易加快制造业升级，促进高端制造业发展；三是通过服务贸易促进国内营商环境改善。

中国举办进博会，不仅有利于满足中国国内高质量的消费需求和促进产业升级，而且对促进全球经济增长也具有重要意义，即通过主动扩大进口，部分缓解了保护主义对全球经济造成的负面影响。这是中国对世界经济作出新贡献的重要途径。

中国加大进口力度，不仅直接拉动了全球消费需求，而且通过大量工业半成品的进口，促进了区域经济一体化。中国具有完整的工业配套系统和生产要素的比较优势，这吸引了区域国家与中国建立起产业纵向贸易联系。中国大量进口这些国家的零部件和中间产品，在中国进行加工组装和实现价值提升，再通过中国的贸易渠道将产品销往世界各地。这种贸易形式，极大地加深了区域内各经济体之间的相互依存度，完整的产业循环由此形成，各个经济体的比较优势得以发挥。

全球互利共赢的自由贸易体系，是各国在第二次世界大战之后作出的共同选择，对战后世界经济发展起到了重要促进作用，是全球治理体系的重要组成部分。某些国家的贸易保护主义政策，扰乱全球经济治理，威胁全球经济发展。这再一次提醒人们，自由贸易和开放型世界经济，有利于各国依照比较优势参与全球价值链分工，是世界互利共赢的共同选择。

进博会更重要的意义在于其向世界传达一个积极信号，即在贸易保护主义抬头的背景下，各国共同采取行动，尽一切可能促进经济全球化，应对贸易保护主义挑战。特别是习近平主席在主旨演讲中强调中国将继续扩大市场开放、完善开放格局、优化营商环境、深化多双边合作、推进共建“一带一路”，展现了中国推动经济全球化的担当，有利于坚定各方开放发展的信心。

（作者为新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授）

《 人民日报 》（ 2019年11月12日 18 版）

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