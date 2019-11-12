交流互鉴，展示古老文明的和合之美

“下次您访问希腊，我愿意带您去看更多相关文物。”5月15日，亚洲文明对话大会开幕前，希腊总统帕夫洛普洛斯对习近平主席表示。

“我怀着对文明的尊重和对未来的期许来到希腊。”11月11日，习近平主席在雅典同帕夫洛普洛斯总统会谈时表示。

中国和希腊都是文明古国，两国友好交往源远流长。推动中希文明交流互鉴，让文明之光交相辉映，这是中希两国领导人十分关心的事情。从中希两国悠久的文明中汲取源源不断的滋养，做文明对话的表率，这是两国共同的历史担当。

伟大的古老文明都是相似的

希腊科孚亚洲艺术博物馆收藏了中国商代至清末的6500多件中国文物，包括陶器、瓷器、景泰蓝、漆器等。

一家希腊博物馆，何以将目光聚焦中国藏品？“因为相似。”该馆馆长德斯皮娜·泽尔尼欧蒂给出答案。“尤其有趣的是，在希中两大古老文明的历史贡献中，我们能找到许多相似之处。”

伟大的古老文明都是相似的。在灿烂的文明历史长河中，中希两国都出现了对后世具有深远影响的哲学家，都在陶瓷、青铜、大理石等方面留下了许多杰出的艺术作品，都重视诗歌和音乐教育，《荷马史诗》和《诗经》东西辉映……

“我们是相似的。认识到这一点，有助于两个文明古国在当下更加理解对方，也有助于我们共同从历史的智慧中，寻找当下问题的解决之道。”雅典卫城博物馆馆长季米特里奥斯·潘德马利斯在接受本报记者采访时说，“文物是通向历史的一道门，它帮助人们构建起对历史的认知。而文物互展则有助于不同国家的人构建起对于其他文明的认知，从而促进相互理解。”

伟大的古老文明都是相知的

在希腊人看来，他们和中国人，是生活在亚欧大陆上的亲密好友。习近平主席指出，中国和希腊是两大文明古国，都创造了对人类文明影响深远的独特文明，两国人民相互欣赏、相互尊重。

11月9日，大型人文纪录片《和而不同——文明对话之中国与希腊》项目启动仪式在雅典举行。该纪录片项目的发起人罗彤是中国翻译家罗念生的孙女。

罗念生是第一个留学希腊的中国人，翻译了古希腊文学、戏剧、哲学著作30余部，一生致力于把古希腊文化带到中国，被雅典科学院授予“最高文学艺术奖”。儿子罗锦鳞1986年开始在中国排演古希腊悲剧《俄狄浦斯王》，此后陆续排演了10多部古希腊戏剧，在中国传播希腊戏剧文化。如今，孙女罗彤也接过“对话”的接力棒，在希腊传播中国文化。

也是在11月9日，2019雅典马拉松点火仪式在雅典城外的马拉松市举行。点火仪式导演、编舞阿特密斯—伊格娜迪欧曾参加在希腊奥林匹亚举行的北京奥运会圣火采集仪式，也曾在中国演出戏剧。她用“生命中最重要的时刻”形容那段在中国的时间。

“中国人民敞开怀抱，迎接希腊的艺术。他们感受着我们的感受，感受着古希腊的精神，感受着奥林匹克的内涵。”伊格娜迪欧动情地对记者说。

在当天的点火仪式上，来自中国海南的邱波和他的同事从圣火中取出火种，准备带回海南儋州，点燃儋州国际马拉松赛的主火炬。“马拉松运动让我们和中国的关系越来越密切，它传递积极的信号，也将使我们的友好更进一步。”马拉松市长斯特尔约斯·齐乐卡斯对记者表示。

伟大的古老文明更是相亲的

在中希友好交往的历史中，友好相亲的故事有很多。希腊帮助中国从利比亚大规模撤侨，就是两国交往中难忘的一幕。

2011年，利比亚动乱，当地侨胞中有1万多人被安排从海路撤离。距利比亚班加西港仅700余公里的希腊克里特岛，成为海路中转的首选。

希腊人克里索斯当时负责与希腊船运公司和中方一线组织人员对接相关事宜。他回忆说，中方做出撤侨决定并与希腊政府沟通后，希腊政府立刻作出响应，并请求各大船运公司提供协助。

“当时最急迫的是为中国公民办理申根签证。”为兼顾欧盟出入境规定与中方撤侨需求，希腊政府与中方达成共识，把1.3万多人按50人一组分组入境，并制作名单，核验无误后盖上入境章，“这可能是世界上最简便的团体‘申根签证’。”

“我们两国对国际责任有着相似的认识，在任何一个国家面临困难的时候，都不会熟视无睹，而要守望相助。” 希腊前海运和岛屿政策部秘书长、雅典经济与商业大学教授约翰·佐安诺斯对记者说。

“希中两国领导人对两大古老文明的关注，为进一步延续两国友好提供了坚实基础。我对习近平主席访问希腊期待已久。习近平主席的访问，将推动两国传统友好进一步延续，扩展至两国交往的各个领域，为古老文明创造更多新的光辉。”希腊爱琴海大学校长伍齐拉希说。

（本报雅典11月11日电 记者侯露露、张朋辉、张志文、曲翔宇、韩秉宸、叶琦、花放）

《 人民日报 》（ 2019年11月12日 05 版）

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