“了解中国文化的重要窗口”

“我爱你中国！”老师读一遍，学生们跟着大声读一遍。这是日前在希腊雅典经济与商业大学商务孔子学院（雅典商务孔子学院）一堂汉语教学课上的一幕。

雅典商务孔子学院中方院长严红卫向本报记者介绍，这所孔子学院由雅典经济与商业大学和中国对外经济贸易大学合作开办，是希腊第一所孔子学院，至今已有十多年历史。“我们现在共开设了33个汉语教学班，根据学生入学汉语水平和年龄分为多个级别，如初级汉语班、中级汉语班、高级汉语班以及中级汉语口语班和儿童汉语班等。”

“我的中文名字是满小龙，姓是满意的满，和我希腊语名字姓氏发音接近，名是李小龙的小龙，李小龙是我的偶像。”希腊比雷埃夫斯大学国际与欧洲政治系学生雅尼斯·曼哲罗斯用汉语流畅地向记者作自我介绍，“我的父母多年前去过中国，他们认为中国发展潜力巨大，让我和妹妹从小就学汉语。”

满小龙今年到中国参加了“汉语桥”世界大学生中文比赛，此行令他大开眼界，更加坚定了把汉语学好的决心。“当我踏上中国的土地，眼前的一切让我震撼。中国发展得太快了，难怪最近这些年一直都是世界经济增长的领头羊。”

高级汉语班任课教师吕文月是一名当地华人，她在雅典教授汉语已有13个年头。她对本报记者说，随着中国经济的快速发展以及中希两国经贸往来的不断加强，越来越多的希腊人意识到汉语的重要性。特别是在希腊债务危机之后，很多人想通过学习汉语找到好工作。

除了普通汉语教学班，雅典商务孔子学院还开设了多个种类的商务汉语教学班，针对学生需求开设了新的汉语课程，如初级商务汉语、中级商务汉语和旅游酒店汉语等。“我们孔子学院的一大特色是商务汉语教学。”严红卫说，“希腊民众对商务汉语有很大需求，加强商务汉语教学是因地制宜之举。”

据介绍，雅典商务孔子学院除本部之外，还下辖1所孔子课堂和5个汉语教学点，分别为约单纳吉欧学校孔子课堂，中远海运集团比雷埃夫斯港教学点、撒拉米娜岛外语学校教学点、希腊少林武术学校教学点、雅典学院教学点和华为希腊公司教学点。“还有很多机构想和我们合作设立汉语教学点。很长时间以来，我们的教师都是满负荷工作。”

“我们孔子学院已经成为当地了解中国文化的重要窗口。”严红卫表示，中希两国都是文明古国，通过共建“一带一路”，两国关系更加密切，“习近平主席此次访问希腊必将再次掀起‘汉语热’，我们将更加努力，为促进中希两国文化交流作出更大贡献”。

（本报雅典11月11日电）

《 人民日报 》（ 2019年11月12日 02 版）

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