习近平同希腊总统帕夫洛普洛斯会谈

新华社雅典11月11日电（记者翟伟 黄尹甲子 魏建华）当地时间11月11日，国家主席习近平在雅典同希腊总统帕夫洛普洛斯会谈。两国元首一致同意，巩固政治互信，深化务实合作，促进文明对话，为推动构建人类命运共同体贡献东西方文明古国的智慧。

习近平强调，我怀着对文明的尊重和对未来的期许来到希腊。每次你我之间的交谈，每次中希之间的交流，都能产生“酒逢知己千杯少”的共鸣。这是因为中希作为两大文明古国，有着相通或相近的理念，也都经历艰苦卓绝的奋斗才实现国家现代化发展。交流互鉴是文明发展的本质要求。中希友好不仅是两国的合作，更是两大文明的对话。当今世界正在经历百年未有之大变局，我希望两国共同努力，深化合作，以跨越时空的文明成果，推动兼收并蓄的文明交流，倡导更加公正合理的国际秩序，让中希两个文明古国在新时代焕发出新的光芒。

一是树立友好互信互利共赢的典范。要密切各层级交往，深化政治互信，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上继续给予对方坚定支持。要共建“一带一路”，将中欧陆海快线建成中欧货物运输和互联互通的重要通道。要密切文化和奥运等领域交流，便利人员往来。

二是树立开放务实促进中欧合作的典范。中方愿同希方一道，推动中国同中东欧国家合作及中欧整体关系的发展。

三是树立文化交流文明互鉴的典范。人类应该秉持和追求高尚的情操，而不是奉行利己主义，一味追逐赤裸裸的利益。中国人自古以来信奉“己所不欲，勿施于人”、“天下为公”、“和谐万邦”的理念，中国绝不会搞国强必霸，也不认同你输我赢的零和游戏，因为中国人从来没有这种文化基因，也没有这种野心。中国的发展始终是世界和平力量的增长。中希都支持文明交流互鉴，反对文明冲突谬论。双方应该继续发挥各自文化底蕴优势，共同打造不同文明以及各国人民和谐共处之道，为当今世界和平和人类进步提供更多有益启示。

四是树立协调配合维护多边主义的典范。加强在重大国际和地区问题上的协调，密切在联合国等多边框架内合作，致力于构建开放型世界经济，共同推动构建人类命运共同体。

帕夫洛普洛斯表示，希腊人民对中国有天然的亲近感，因为希中都是古老的文明国度。希腊对中华人民共和国成立70年来取得的非凡成就感到由衷高兴。希中都主张不同文明求同存异，取长补短，交流对话，和平共处。希腊坚决反对所谓“文明冲突论”，因为真正意义上的文明不会产生冲突，冲突也解决不了问题。一个国家用“文明冲突论”来制定国家政策将是十分荒谬和非常有害的。无论是中国的历史文化传统，还是当今中国日益开放、进步、发展的事实，中国都有力地回击了“文明冲突论”和“国强必霸论”。在当今充满不确定性的世界，中国主张和平、和谐和平衡，为解决各种全球性问题提供了十分有益的借鉴和方案。希腊将继续坚定支持中方维护自身核心利益，热切期待同中国加强经贸、文化等领域合作，积极同中国共建“一带一路”，相信习近平主席的访问将推动希中关系进入新的时代，迈上新的高度。希方愿继续致力于同中方一道，推动欧中关系的发展、促进中东欧－中国合作，携手为促进国际公平正义和人类发展进步作出贡献。

会谈前，帕夫洛普洛斯为习近平举行隆重欢迎仪式。

习近平和夫人彭丽媛抵达时，受到帕夫洛普洛斯和夫人弗拉西娅热情迎接。

仪仗兵身着传统礼服整装列队。习近平在帕夫洛普洛斯陪同下检阅仪仗队，军乐队奏中希两国国歌。两国元首夫妇分别同对方陪同人员一一握手。

当天，习近平向希腊无名战士纪念碑献花圈。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加上述活动。

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