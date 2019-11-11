王晨分别会见出席中国法治国际论坛（2019）的外国客人

新华社广州11月11日电 中共中央政治局委员、中国法学会会长王晨10日在广州分别会见来华出席中国法治国际论坛（2019）的尼泊尔首席大法官科伦德拉、斯里兰卡首席大法官贾亚苏里亚、津巴布韦总检控官霍兹、安哥拉总检察长格罗斯。

在会见科伦德拉时，王晨表示，中尼是邻国友好交往的典范。两国元首一年内实现互访，达成重要共识，宣布建立中尼面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系。希深化政治互信，加强法治合作，服务“一带一路”高质量发展，推动中尼友好合作迈上新台阶。

科伦德拉表示，尼泊尔人民非常热爱中国和中国人民，愿加强尼中友好往来。

在会见贾亚苏里亚时，王晨表示，中斯两国有悠久的传统友谊。近年来，共建“一带一路”不断推进，两国关系取得重大进展。希密切法治交流，营造良好法治环境，丰富和发展两国友好合作内涵，推动两国真诚互助、世代友好的战略合作伙伴关系不断向前发展。

贾亚苏里亚表示，愿积极开展法治合作，促进两国关系取得新进展。

在会见霍兹时，王晨表示，中国和津巴布韦一直是好朋友、好伙伴、好兄弟。两国元首决定，将中津关系定位提升为全面战略合作伙伴关系。双方要发挥好各自法学法律界的作用，营造良好法治环境，推动经贸合作可持续发展，为共建“一带一路”提供坚实法治保障。

霍兹表示，愿学习中国经验，加强与中方合作交往。

在会见格罗斯时，王晨表示，中安两国是传统友好国家。去年两国元首两次会面，就中安关系和两国合作达成重要共识。中方愿同安方深化法治合作，更好发挥法治在共建“一带一路”中的作用，进一步完善国际投资经贸法治体系，维护多边主义和自由贸易，维护发展中国家共同利益。

格罗斯表示，愿参与共建法治合作平台，推动两国友好合作关系深入发展。

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