人民网>>国际

王晨分别会见出席中国法治国际论坛（2019）的外国客人

2019年11月11日20:04  来源：新华社
 

　　新华社广州11月11日电 中共中央政治局委员、中国法学会会长王晨10日在广州分别会见来华出席中国法治国际论坛（2019）的尼泊尔首席大法官科伦德拉、斯里兰卡首席大法官贾亚苏里亚、津巴布韦总检控官霍兹、安哥拉总检察长格罗斯。

　　在会见科伦德拉时，王晨表示，中尼是邻国友好交往的典范。两国元首一年内实现互访，达成重要共识，宣布建立中尼面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系。希深化政治互信，加强法治合作，服务“一带一路”高质量发展，推动中尼友好合作迈上新台阶。

　　科伦德拉表示，尼泊尔人民非常热爱中国和中国人民，愿加强尼中友好往来。

　　在会见贾亚苏里亚时，王晨表示，中斯两国有悠久的传统友谊。近年来，共建“一带一路”不断推进，两国关系取得重大进展。希密切法治交流，营造良好法治环境，丰富和发展两国友好合作内涵，推动两国真诚互助、世代友好的战略合作伙伴关系不断向前发展。

　　贾亚苏里亚表示，愿积极开展法治合作，促进两国关系取得新进展。

　　在会见霍兹时，王晨表示，中国和津巴布韦一直是好朋友、好伙伴、好兄弟。两国元首决定，将中津关系定位提升为全面战略合作伙伴关系。双方要发挥好各自法学法律界的作用，营造良好法治环境，推动经贸合作可持续发展，为共建“一带一路”提供坚实法治保障。

　　霍兹表示，愿学习中国经验，加强与中方合作交往。

　　在会见格罗斯时，王晨表示，中安两国是传统友好国家。去年两国元首两次会面，就中安关系和两国合作达成重要共识。中方愿同安方深化法治合作，更好发挥法治在共建“一带一路”中的作用，进一步完善国际投资经贸法治体系，维护多边主义和自由贸易，维护发展中国家共同利益。

　　格罗斯表示，愿参与共建法治合作平台，推动两国友好合作关系深入发展。

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved