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专访：期待中国为巴黎和平论坛带来更多全球治理解决方案——访巴黎和平论坛主席帕斯卡尔·拉米

2019年11月11日19:55  来源：新华网
 

　　新华社巴黎11月11日电 专访：期待中国为巴黎和平论坛带来更多全球治理解决方案——访巴黎和平论坛主席帕斯卡尔·拉米

　　新华社记者唐霁　应强

　　第二届巴黎和平论坛将于11日至13日在巴黎举行。论坛主席、世界贸易组织前总干事帕斯卡尔·拉米近日在巴黎接受新华社记者专访时表示，中国参加第二届巴黎和平论坛意义重大，法国期待中国为论坛带来更多全球治理的解决方案。

　　拉米表示，第二届巴黎和平论坛的宗旨是创新全球治理的手段，鼓励与会各方就全球治理领域中存在的重大问题提出解决方案。论坛通过探讨国家、城市、地区、非政府组织、学术机构、公司等之间的合作，促进多边主义的发展。

　　他说，中国是全球治理的主要参与者。中国在全球治理方面提出的建议，世界各国包括欧洲都极为期待。希望在论坛期间，中国参与论坛的主体更加多元化，包括政府、大学机构、跨国企业等等，也期待中国能够带来比去年更多的解决方案。

　　拉米说，法中关系是欧中关系框架下的重要组成部分，因此法中合作的意义越来越重大。今年是法中建交55周年，法中携手合作，不断为世界和平作出贡献。法中两国在全球治理方面存在共识，“我们认为解决面临的困难，应该通过国际合作和多边主义”。

　　“面对全球重大问题，中国已经在践行‘人类命运共同体’上作出了表率。”拉米说。

(责编：燕勐、杨牧)
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