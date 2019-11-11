《习近平喜欢的典故》希腊语版在希腊上线开播

新华社雅典11月11日电 由中央广播电视总台拍摄制作的专题片《习近平喜欢的典故》希腊语版，10日起在希腊最具影响力的商业媒体集团天空传媒集团旗下天空电视台网站上线开播。大型文献专题片《我们走在大路上》希腊语版也于当日起在雅典-马其顿通讯社网站和新媒体平台上线播出。

《习近平喜欢的典故》选取了习近平主席在其讲话、文章和谈话中所引用的中国古代经典中的名言名句和历史故事，围绕“为民”“立德”“修身”“家风”“孝道”“廉政”等不同主题，生动展现了习近平主席对中华优秀传统文化的深刻理解和从中汲取治国理政智慧的理念。

这部专题作品此前已被翻译成英语、日语、韩语、西班牙语和意大利语等多种语言在全球发布，获得广泛关注和热评。

此间人士表示，《习近平喜欢的典故》希腊语版的上线，将让希腊民众了解中国推动各国加入“一带一路”朋友圈，编织互利共赢的合作伙伴网络的初心。天空传媒集团电视新闻主管扬尼斯·阿达米季斯说：“希腊人也会引用古希腊哲学家们的哲言。天空传媒集团在习主席访问希腊之际上线这部作品，是希望向希腊观众展示真正的中国。”

由中央广播电视总台创作的大型文献专题片《我们走在大路上》希腊语版，也于10日起在希腊官方媒体雅典-马其顿通讯社网站和新媒体平台上线播出。

《我们走在大路上》以详尽的史料生动讲述了古老的中国大地上70年来发生的巨变。目前，此片已被译成英语、日语、韩语、西班牙语、意大利语等18种语言在全球陆续发布，获得广泛关注和热评。

希腊舆论认为，《我们走在大路上》在希腊播出，有助于希腊人民更加全面地了解中国改革开放的伟大历程和中国人民艰苦奋斗的感人事迹。

(责编：秦白雪(实习生)、杨牧)