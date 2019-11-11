新华社巴西利亚11月11日电 专访：金砖国家将推动全球化向更加开放共赢的方向发展——访中国驻巴西大使杨万明

新华社记者周星竹

金砖国家领导人第十一次会晤将于11月13日至14日在巴西首都巴西利亚举行。中国驻巴西大使杨万明日前在接受包括新华社在内的中国媒体联合采访时表示，金砖国家在多方面的合作都取得了实质成果，未来将推动全球化朝着更加开放共赢的方向发展。

杨万明表示，过去十年，金砖国家合作取得了良好发展，经贸财经、政治安全、人文交流三大领域合作不断走深走实。特别是在一些重大国际问题上，金砖五国能够向国际社会展现共同立场，集体发声，很好地维护了广大发展中国家，尤其是新兴市场国家的共同利益。

巴西是今年的金砖轮值主席国，巴西总统博索纳罗于上月底访问了中国。杨万明表示，博索纳罗访华意义重大，成果丰硕。两国元首就推进中巴全面战略伙伴关系不断向前发展达成了一系列新的重要共识，这将有力推动中巴在各领域的务实合作迈上新台阶。

“巴西是中国在拉美的第一大贸易伙伴，中国是巴西的最大贸易伙伴。建交45年来，两国关系实现了高水平、宽领域、多层次发展，成为南南合作的典范。巴西新政府执政以来，同中方开展了良好互动，共同推动双边关系取得新的积极进展。巴西社会各界对巩固巴中友好共识坚定。”

谈及目前复杂多变的国际局势，杨万明指出，单边主义和贸易保护主义抬头，加剧了世界形势和世界经济的不确定性和不稳定性。金砖国家面对这样的形势，在最近一年，进行了很好的努力和协调。

他说，在金砖国家领导人大阪会晤以及在里约热内卢召开的金砖国家外长正式会晤上，金砖国家都发表了共同文件，一致向世界展示了捍卫多边主义、联合国权威，促进贸易和投资自由化，以及推动构建开放型世界经济的共同立场。

杨万明表示，期待金砖国家领导人第十一次会晤能够在维护多边主义、构建开放型世界经济等方面继续发出共同声音，表明共同立场，以推动世界经济更加公正和稳定地发展。

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