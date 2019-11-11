新华社雅典11月11日电 专访：当前是推动希中进一步合作的关键时机——访希中经济合作商会主席福蒂斯·普罗瓦塔斯

新华社记者郑江华 于帅帅

“当前是希腊和中国推动商业合作的关键时机！”希中经济合作商会主席福蒂斯·普罗瓦塔斯日前在接受新华社记者专访时说，两国优势互补，合作潜力巨大，双方应抓住契机，积极提升两国经贸关系。

“希腊去年正式退出了为期多年的纾困计划，目前经济逐渐复苏，走入正轨。希腊新一届政府执政后，努力吸引更多的外国投资，创造更好的营商环境，大力支持可持续增长行业。”他说，日前率团参加第二届中国国际进口博览会开幕式的希腊总理基里亚科斯·米佐塔基斯传递的正是这一信息。

中国国家主席习近平于11月10日至12日对希腊进行国事访问。普罗瓦塔斯说：“（此次访问）对于进一步发展希中两国的经贸关系至关重要。”

普罗瓦塔斯与中国的渊源可以追溯到上世纪60年代，当时他是希腊全国学生会国际关系部成员，与中国学生有过合作，交了不少中国朋友，因此他对两国不同的文化和思维方式都有深入理解。

在他担任雅典市分管国际事务的副市长时，正值希腊遭遇金融危机过后的恢复时期，普罗瓦塔斯非常重视与中国这个“可靠对话者”发展互惠互利的伙伴关系，投入了大量时间和精力搭建雅典与中国城市的桥梁。2017年他担任希中经济合作商会主席后，更积极地致力于推动双边经贸合作。

普罗瓦塔斯说，希腊方面迄今尚未充分利用与主要经济体的合作来寻求发展机遇，希腊通过参与“一带一路”倡议，其经济可以得到至关重要的支持。他说：“这是一个良机。”

谈到具体的商贸合作，普罗瓦塔斯认为，除了高品质的橄榄油、葡萄酒、蜂蜜和其他农产品，旅游业将成为两国合作的一个关键领域，通过旅游业发展，不仅能让越来越多的中国游客深入了解希腊产品，还有望为技术、创新等更多领域的合作打开新的大门。

13日至17日，普罗瓦塔斯将率领10多家希腊企业参加在深圳举行的2019年中国国际高新技术成果交易会（高交会）。这将是希中经济合作商会第六次参加高交会。

“今年是5G和人工智能之年，每个人都想了解中国人取得的进步。”他说。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)