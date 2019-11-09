感受中国市场开放魅力 澳企盛赞进博会

人民网悉尼11月9日电 （王泉骄）第二届中国国际进口博览会正在如火如荼地进行。继成功参展首届进博会后，越来越多澳大利亚企业重视并参与到这一全球盛会当中。据悉，2019年共有200多个澳大利亚品牌参展进博会，感受中国市场的开放魅力。

记者了解到，此次澳大利亚贸易投资委员会在进博会食品和农业厅打造了427平方米的澳大利亚展台，包括20家参展澳大利亚食品公司的展位，和一个由澳大利亚肉类及牲畜业协会、澳大利亚葡萄酒管理局、澳大利亚乳业局和澳大利亚园艺创新协会共同组织的示范厨房及酒吧区。

澳大利亚贸易、旅游和投资部长西蒙·伯明翰率澳大利亚代表团参加了进博会的系列活动，为澳大利亚食品和农业展台开馆揭幕，并亲自在现场煎制澳大利亚牛排。

西蒙·伯明翰表示，澳大利亚高度参与中国国际进口博览会，印证了澳大利亚企业与中国之间有着密切的贸易和投资关系，中澳自贸协定为两国关系打下了良好基础。他强调双方互惠关系的重要性，双方的良好关系为澳大利亚企业打开了新的大门，并称中国的发展改变了澳大利亚。

除展示食品和饮料产品，澳大利亚各企业还在医疗器械及医药保健展区、品质生活展区、服务贸易展区等展厅展示其他澳大利亚优质的产品和服务。

澳大利亚领先的天然营养品公司澳佳宝（BLACKMORES）已是第二年参加进博会。除为中国消费者提供安全、高品质的产品，澳佳宝致力于了解中国消费者喜好，积极学习中国文化，融入中国市场。

在2018年首届进博会上，澳佳宝借鉴中国传统医学“望、闻、问、切”的诊断方式，结合澳大利亚旖旎的自然风光，设置了“澳之源、海之粹、矿之灵、森之语”四大主题展区，吸引众多参观者前来体验和洽谈。

本届展会上，澳佳宝又从中国传统计时工具“日晷”中获得灵感，将全天候守护健康、全时段感受自然的品牌理念，通过中国古代《黄帝内经》的十二时辰养生法，以日晷古老的计时形式，融入到现代24小时的日常生活中。帮助参观者更生动形象地理解在不同时间段的生活场景下，如何适时适当选择澳佳宝产品。

澳佳宝亚太区总裁欧必得接受人民网采访时表示，今年展台的特色之处在于结合中西医的理念，关注不同人群在一天中各时段的营养需求，为他们推荐相应的营养品。

欧必得称，许多国家都会举办出口博览会，而中国是世界上唯一一个开展进口博览会的国家，这展示了其对外开放的姿态和诚意。在进博会，澳佳宝可以接触到各个省份的政府或企业代表团，增进彼此间的沟通合作。“进博会让澳佳宝在中国市场得到了进一步发展。在参展第一届进博会时，我们便发现这是一场非常重要的展会，当时我们与一些中国企业和平台签订合作发展计划，目前双方维持着良好的合作关系。”

欧必得表示，正如中国国家主席习近平在第二届进博会开幕式上所说，中国将继续鼓励自由贸易试验区大胆试、大胆闯，加快推进海南自由贸易港建设，澳佳宝也正积极参与其中。进博会期间，澳佳宝与海南国际经济发展局签订合作备忘录，澳佳宝将利用海南自贸试验区、自贸港的政策优势，整合自身优质资源，在海南设立机构，开展保健品销售等相关业务。习近平重申中国开放的大门只会越开越大，中国坚持以开放促改革、促发展、促创新，持续推进更高水平的对外开放。对此，欧必得认为，中国推进更高水平对外开放的姿态，展示了世界经济的正确发展方向，各国都应积极参与全球经济活动。“澳佳宝将继续参加第三届进博会，我们可能会建立一个更大的展台。”

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