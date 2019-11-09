新华社雅典11月9日电 专访：“与习主席见面是我人生的独特经历”——访希腊罗德岛爱琴海学院负责人斯库尔托斯

新华社记者于帅帅 李晓鹏

“我们都知道习主席会经停罗德岛，但没想到他会来参观我们的学院。我们感到非常惊喜。”希腊罗德岛爱琴海学院负责人尼古劳斯·斯库尔托斯日前在罗德岛接受新华社记者专访时，激动地回忆起5年前那次难忘的见面。

2014年7月13日，国家主席习近平抵达罗德岛，在前往巴西出席金砖国家领导人第六次会晤并对拉美四国进行国事访问途中进行技术经停，并在此会见希腊领导人。希方特意安排两国领导人会见在罗德岛世界文化遗产——骑士城堡中举行。习近平在希腊领导人陪同下参观了该城堡，并来到位于城堡内的爱琴海学院。

爱琴海学院全名为海洋法和海事法爱琴海学院，是附属于爱琴海大学的一所研究机构。5年前，陪同习主席参观该学院的正是斯库尔托斯。时至今日，他依然能够清楚地记得当时的情形。

“那次见面的经历太棒了！”刚一与记者见面，斯库尔托斯就兴奋地打开了话匣子。

斯库尔托斯告诉记者，他接到罗德市市长的电话，听说习主席即将到访的消息时感到非常激动。爱琴海学院距离两国领导人会见的地点约50米，他清晰地记得，习主席在会见后，沿着石块路步行到了学院。

“习主席非常睿智，他会耐心倾听并亲切回应，他懂的非常全面，对我们工作的了解也很深入。”他回忆道。

斯库尔托斯说，爱琴海学院对能够迎接习主席到访感到非常荣幸，并表达了希望能够与中国学术机构开展交流的愿望。习主席表示，中希拥有古老的海洋文明，致力于海洋开发。希望双方为构建和平安宁合作的国际海洋秩序作出贡献。

此后不久，爱琴海学院便与青岛和厦门等地的大学和研究机构建立了联系并签署相关合作协议，参加该学院夏令营的中国学生越来越多，双方在海洋法和人才培养方面的交流日益增强。

“与习主席的那次见面，是我人生的独特经历。”在采访结束时，斯库尔托斯意犹未尽地说道。

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