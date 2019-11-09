新华社北京11月9日电 题：习近平主席希腊、巴西之行五大看点

新华社记者潘洁、成欣

国家主席习近平将于10日启程对希腊进行国事访问，并赴巴西出席在巴西利亚举行的金砖国家领导人第十一次会晤。这是习近平主席年内第七次出访，也是面向欧洲、面向新兴市场和发展中国家的一次重大外交行动。

观察此次访问行程，日程安排紧凑，双边多边结合，活动丰富多彩。习近平主席这次出访有哪些看点？又将产生哪些重要影响？

看点一：时隔11年访希，引领双边关系再提升

11月10日至12日，习近平主席将对希腊进行国事访问。这是中国国家主席时隔11年再次访希，对中希关系发展具有承前启后、继往开来的历史意义。

“这将是一次里程碑意义的访问。”中国前驻希腊大使罗林泉说，近年来，中希关系发展势头良好。今年5月，希腊总统帕夫洛普洛斯来华进行国事访问。两国元首年内实现互访，就是中希关系高水平发展的最好体现。

访问期间，习近平主席将分别同希腊总统帕夫洛普洛斯、总理米佐塔基斯会谈。双方将发表关于进一步加强全面战略伙伴关系的联合声明，规划双边关系发展蓝图，签署投资、教育等政府间合作文件以及港口、金融、能源等领域商业协议。

在第二届中国国际进口博览会上，希腊作为主宾国参展，米佐塔基斯专程率团与会，并表示希腊各界热切期待习近平主席访问希腊。

“高层交往对两国关系发展具有重要引领作用。”中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建说，相信此访将全面提升双边交流合作水平，推动两国关系迈上新台阶。

看点二：共倡文明对话，扩大文化交流互动

习近平主席访问希腊期间，中希两国领导人还将进行文化交流互动、共同提倡文明对话。

罗林泉说，作为东西方古老文明的发源地和传承者，中希两国可以为应对当今世界面临的各种问题和挑战提供智慧和启示，推动构建人类命运共同体。“中华文明和古希腊文明都是在包容并蓄中不断发展进步的。”

今年5月，帕夫洛普洛斯访华并出席亚洲文明对话大会时，高度赞赏习近平主席提出的世界文明观、共建“一带一路”倡议和构建人类命运共同体理念。

专家表示，此次访问将体现古老的中华文明对古老的希腊文明的尊重和欣赏，为促进世界各国文明开展平等对话、交流互鉴、相互启迪发挥示范引领作用。

看点三： 年内二度访欧，丰富中欧合作内涵

习近平主席访问希腊，是继今年3月对意大利、摩纳哥、法国进行国事访问后又一次欧洲之行。专家表示，此访以点及面，体现了中国对欧外交的重视，将为中欧关系发展和共建“一带一路”注入新动力。

“希腊既是‘17+1合作’成员，也是欧盟和欧元区的成员。希腊的多元身份，使得习主席此访的意义超出了双边关系的范畴。”崔洪建说。

今年4月，希腊成为中国－中东欧合作机制正式成员，“16+1合作”扩大为“17+1合作”。希腊也是较早同中国签署共建“一带一路”政府间合作文件的欧盟国家，比雷埃夫斯港项目已经成为共建“一带一路”合作的旗舰项目。

中国现代国际关系研究院研究员陈凤英认为，希腊是陆上丝绸之路和海上丝绸之路的交汇点。习近平主席的访问将进一步推动共建“一带一路”高质量发展，促进中欧互联互通，实现合作共赢。

看点四：到访巴西，第五次踏上拉美大陆

在巴西出席金砖国家领导人会晤期间，习近平主席还将同巴西总统博索纳罗举行会谈，签署多领域合作文件。

这将是一个月内两国元首再次互动。博索纳罗10月24日至26日对中国进行了国事访问，两国领导人就进一步推动中巴关系持续深入发展达成重要共识，为加强两国战略对接、密切各领域务实合作指明了方向。

中国驻巴西大使杨万明表示，相信此次习近平主席巴西之行能进一步推动两国间务实合作，助力中巴全面战略伙伴关系迈上新台阶。

同时，此次巴西之行，也是习近平主席自2013年以来第五次踏上拉美大陆。专家表示，中国和拉美虽然相距遥远，但彼此有着悠久交往，相互怀有友好感情。近几年，中拉关系实现跨越式发展，各领域合作全面推进。相信此次访问将推动“中拉命运共同体”之船驶入新的航程。

看点五：推动金砖合作，中方主张值得关注

11月13日至14日，金砖国家领导人第十一次会晤将在巴西利亚举行。届时，习近平主席将出席金砖国家工商论坛闭幕式，领导人会晤闭门会议、公开会议、金砖国家领导人同金砖国家工商理事会和新开发银行对话会等一系列活动并发表重要讲话。中方将对金砖合作阐述哪些重要看法主张，备受各方瞩目。

当前，国际形势面临百年未有之大变局。以金砖国家为代表的新兴市场和发展中国家相继崛起，有力推动了世界多极化进程。“厦门会晤期间确立了‘金砖+’的合作理念，更多新兴市场和发展中国家享受到‘金砖’的红利。”陈凤英说。

崔洪建认为，面对全球经济下行压力不减，单边主义、保护主义抬头，越来越多的国家将目光投向金砖合作，期待提出更多的“金砖方案”，共同维护多边主义，为世界繁荣发展注入正能量。

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