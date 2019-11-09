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日本增税前民众突击花钱 史上增税后发生经济衰退

2019年11月09日11:14  来源：新华网
 

　　日本政府8日发布数据，显示家庭消费支出9月同比增长9.5%，主要原因包括民众赶在消费税率再次上调前突击花钱。

　　总务省发布的家计调查报告显示，去除价格变动因素，2人及以上家庭9月实际消费支出30.6万日元（约合1.9万元人民币），比去年同期增长9.5%，连续10个月增加，幅度为2001年有可比较数据以来最大。

　　日本10月1日再次上调消费税率，从8%至10%。这是2014年4月以来日本第二次提高消费税率。上一次税率从5%调升至8%，同样引发突击花钱潮，2014年3月家庭消费支出增长率为7.2%。

　　最新消费支出数据显示，10个消费类别中，9个增长。用于冰箱、空调等家庭用品的支出增长60.3%，服装及鞋类消费增长15.9%；医疗保健消费增长26.3%；用于通勤车票、手机等交通和通信的支出增长15.4%；用于休闲娱乐的支出增长10.8%。

　　共同社援引总务省一名官员的话报道，今年9月家庭消费增幅大，缘于税率上调，同时关联去年9月消费受到自然灾害影响。

　　个人消费占日本经济比重大约六成，上调消费税率是敏感话题。日本1997年和2014年上调消费税率后都发生经济衰退。2014年调税后，首相安倍晋三领导的政府两次推迟再度上调，源于担心经济遭受打击。

　　路透社8日发布调查结果，显示超过七成日本企业自认今年调税对经营的冲击小于2014年。

　　然而，一些分析师说，这一情况可能掩盖了这一全球第三大经济体潜在的经济薄弱性，如工资增长缓慢。虽然实际工资9月出现9个月以来首次上涨，路透社调查结果显示，多数企业不打算今后加工资或增加招聘。

　　调查涵盖503家大型和中型非金融企业，其中大约半数就增税、工资和招聘作答。打算维持现有雇员人数和基本工资水平的企业分别为63%和62%；打算裁员和减薪的企业分别为16%和4%。（惠晓霜）【新华社微特稿】

(责编：燕勐、杨牧)
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