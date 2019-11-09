“一带一路”建设高质量发展与中希合作国际研讨会在希腊举行

当地时间2019年11月8日，“一带一路”建设高质量发展与中希合作国际研讨会在希腊比雷埃夫斯举行。本次活动由中国社会科学院、中国日报社和希腊阿卡特立尼·拉斯卡瑞德斯基金会共同举办。中国日报记者 匡林华 摄

中国日报11月9日雅典电 “一带一路”建设高质量发展与中希合作国际研讨会11月8日在希腊港口城市比雷埃夫斯举行，中国与希腊两国的政府官员、专家学者和企业代表150余人出席。

中国社会科学院院长谢伏瞻发表主旨演讲，对“一带一路”建设高质量发展进行深入阐述，对中希关系发展作出分析和展望。谢伏瞻指出，作为新时代构建人类命运共同体的实践平台，“一带一路”倡议已得到包括希腊在内的越来越多国家的积极响应和广泛参与。当前国际社会共建“一带一路”已进入高质量发展的新阶段，体现在共建“一带一路”的理念原则得到广泛认同，伙伴关系得到拓展深化，重点领域得到扎实推进，合作机制得到夯实完善。新的历史阶段，“一带一路”要在高层次的战略对接、高起点的发展规划、高标准的建设要求、高效率的推进机制、高水平的开放合作等方面重点发力。“一带一路”高质量发展融入了顺应时代潮流的新发展理念，契合了全球可持续发展的迫切要求，回应了国际社会共享发展机遇的普遍期待。

中国社会科学院院长谢伏瞻发表主旨演讲。中国日报记者 匡林华 摄

谢伏瞻指出，当前，国际形势复杂多变，民粹主义、种族主义、单边主义、保护主义盛行，给“一带一路”高质量发展和人类命运共同体建设带来了巨大挑战。中希两国应抓住“一带一路”高质量发展的历史机遇，巩固政治互信，夯实民意基础，深化互利合作，不断推动中希、中欧全面战略伙伴关系再上新台阶，为维护世界和平、稳定、发展做出更大贡献。

希腊发展与投资部部长阿多尼斯 佐治亚迪斯发表主旨演讲。

希腊发展与投资部部长阿多尼斯 佐治亚迪斯在主旨演讲时表示，希腊各界十分期待习近平主席对希腊进行国事访问，并对新中国成立70周年表示热烈祝贺。希腊在欧洲发达国家中率先与中国签署“一带一路”合作备忘录，是因为双方有共同的愿景。比港项目建设十年来，大家都认为这是对希腊的一项重要投资，并且让比港成为欧盟乃至世界最大的港口之一。这对中国和希腊的经济关系乃至整个欧盟都有帮助。我们希望在这里看到更多来自中国的投资，并且我们想告诉世界，希腊作为中欧合作的成功典范，可以与中国互利共赢。

中国日报社社长兼总编辑周树春在研讨会上致辞。中国日报记者 匡林华 摄

中国日报社社长兼总编辑周树春指出，中国和希腊作为东西方两大文明古国，长期以来积极推进全方位交流合作，为地区和世界和平与发展作出重要贡献。六年多来，“一带一路”建设成就斐然，为各国互联互通、共谋发展提供了新平台。面向未来，中希两国需继续携手同行，推进“一带一路”建设高质量发展；深化互利合作，共建开放型世界经济；推进交流互鉴，更好解决全球性问题、推动人类文明发展。

中国驻希腊大使章启月在研讨会上致辞。中国日报记者 匡林华 摄

中国驻希腊大使章启月指出，中希建交以来，双方始终在相互理解、相互尊重、相互支持的基础上，看待并发展中希全面战略伙伴关系。近期，两国高层交往频繁。几天前，希腊总理米佐塔基斯率大型经贸代表团参加第二届中国国际进口博览会，希腊在中国的知名度和受欢迎度进一步提升。几天后，习近平主席即将对希腊进行国事访问，同希腊领导人共同见证两国签署一系列务实合作协议，擘画中希关系的美好未来。相信此访过后，两国合作的广度和深度将进一步拓展，中希关系将站在新高度，迈入新时代，开启新篇章。

拉斯卡瑞德斯基金会主席帕诺斯·拉斯卡瑞德斯在研讨会上致辞。中国日报记者 匡林华 摄

拉斯卡瑞德斯基金会主席帕诺斯·拉斯卡瑞德斯指出，希腊在航运方面处于世界领先地位，中希航运合作取得了突出成果，这是双方未来深化合作的良好基础。在中远集团等中国公司加大对希腊投资同时，希腊也在加大对中国的投资。拉斯卡瑞德斯基金会积极致力于促进中希文化交流，与中国多所大学及研究机构开展合作，还将与中方共建中国研究中心。

希腊公民保护部副部长吉奥吉奥斯·库木特萨克斯在研讨会上致辞。中国日报记者 匡林华 摄

希腊公民保护部副部长吉奥吉奥斯·库木特萨克斯表示，希腊在东西方文明交流中处于重要位置，希腊和中国这两个文明古国之间的文化联系广为人知，两国对世界有重要影响。双方除了集装箱码头建设等航运合作，还在许多方面加大合作力度，在这个过程中两国人民友谊日益深厚。

希腊外交部副部长米尔提阿迪斯·瓦维特斯奥提斯在研讨会上致辞。中国日报记者 匡林华 摄

希腊外交部副部长米尔提阿迪斯·瓦维特斯奥提斯指出，希腊经济正在复苏并向前迈进，努力让国际伙伴增强对希腊的信心。10年来，特别是在希腊艰难时期，中国给予希腊大力支持。目前比雷埃夫斯港不断发展壮大，希腊人民为拥有世界上最大的港口之一而感到自豪。这无疑是两国经贸合作的典范。

随后，中希两国学者围绕中希合作的进展和经验、潜力和方向，中希文明互鉴与人文交往等议题展开了深入交流与研讨。主办方在会上还举行了《中国和希腊的全面战略伙伴关系：现状、前景及政策建议》新书发布会，该书是国内首部全面介绍中希两国全面战略伙伴关系当前发展情况、系统研究两国关系前景和相关政策建议的专题报告。

本次研讨会由中国社会科学院、中国日报社、希腊阿卡特立尼·拉斯卡瑞德斯基金会主办，中国社会科学院国际合作局、欧洲研究所、17+1智库网络承办，旨在为推进“一带一路”建设高质量发展和中希合作，推动中欧伙伴关系取得新进展，凝聚更多共识、贡献更多智慧、传递更多正能量。

中国驻希腊大使章启月在研讨会上致辞。

研讨会现场。中国日报记者 匡林华 摄

研讨会现场。中国日报记者 匡林华 摄

研讨会现场。中国日报记者 匡林华 摄

(责编：曹昆)