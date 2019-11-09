社评：恶毒攻击中共，蓬佩奥倍显偏执浅薄

美国国务卿蓬佩奥星期五在德国就柏林墙倒塌30周年发表讲话时，猛烈抨击中国和中国共产党，诬称中共“正在塑造一种这个世界很长时间都没有见过的新威权主义”。近日蓬佩奥不断将攻击的矛头对准中国共产党，甚至妄图挑拨中国人民与执政党的关系。这种政治上的不自量力让他看上去有点糊涂，这不是一位大国国务卿应有的格调和水平。

柏林墙不仅分割了东西柏林，而且是东西德以及东西方当年隔绝的象征。有趣的是，今天的中国高度开放，我们鼓励人员和货物在中美之间按照国际公认的规则自由流动，当年推动拆掉柏林墙的美国如今大倒退，从建墨美边境有形的墙到垒中美之间无形的墙，华盛顿都很起劲。今天美国的一些人越来越不自信，用搞歪门邪道代替正当竞争，冷战结束到现在才30年，如今这一拨主导华盛顿政策的精英竟然变得如此没有出息。

蓬佩奥既想离间中国的党和政府与人民，又想离间中国与世界。但不能不说，可怜的蓬佩奥先生和他的几个主要同僚实际做的是在一步步离间他们自己与世界的关系。因为蓬佩奥对中国的攻击让人一眼就看出是意识形态煽动，与中国的现实变化以及中国与世界相对于之前时代要良性和谐得多的利益格局形成严重对立。

共产党改变了中国积贫积弱、饱受欺凌的命运，重塑了这个国家的民生。这是中国走向复兴的首要任务，也是这个超大社会各种诉求之间非常真实的最大公约数。蓬佩奥这样的人以美国的逻辑在中国寻找执政党与民意之间的利益分岔，他们连中共到底是什么性质的政治组织都搞不明白，他们在用西方政党的那些东西定义有9000万党员的中国共产党。他们根本就没有入中国政治逻辑的门。

中国与世界绝大多数国家都保持着互利共赢的友好合作关系，这可不是美国生造几个“债务陷阱”等词汇就真能抹黑得了的。中国与个别周边国家存在领土争议，这种争议在中国与那些国家的共同努力下管控在了就事论事的水平上，中国当前未与其中任何一个国家因此而陷入全面对立，友好合作是亚太地区当前非常强劲的主旋律。

西方国家与中国的价值观差异比较大，它也被蓬佩奥们视为纠集打压中国统一战线的主要抓手。然而中国与绝大多数西方国家并无重大利益冲突，通过合作实现共赢的共同利益反而越来越占据上风。利益对定义国家关系比意识形态更有分量，作为美国国务卿连这一点都不懂吗？蓬佩奥反复强调美国与欧洲国家价值观一致，以此要求那些国家在对抗中俄及伊朗方面以美国利益作为西方共同利益，他好意思如此自私霸道吗？

看看蓬佩奥在柏林的讲话中夹带了多少美国利益的私货吧：要求德国拒绝使用华为设备，放弃修建与俄罗斯之间的天然气管道等等。美国两年前宣布重新回到大国竞争时代并将中俄确立为战略竞争对手，国际大格局发生新变化，凭什么要欧洲国家走老路，而不是在国际新格局中实现他们自己的利益最大化呢？又凭什么要让欧洲国家舍身忘我，做推动美国一些精英“新冷战”狂想的志愿兵呢？

蓬佩奥先生看来需要在柏林冲个冷水澡清醒清醒。中共不仅带领中国走向繁荣富强，而且中国三十年没打仗了，它保持着整体上的防御性国防政策，连与美国和西方的论战都不主动挑起，它还是世界100多个国家和地区的第一大贸易伙伴。把这样的国家和这个国家的执政党树立成世界的“公敌”，这是能做得了的吗？这不是给自己出难题、自找不痛快吗？

蓬佩奥等美国精英显然被意识形态偏执搞得有些歇斯底里了，所以他们不断失态，针对中国干出一件又一件蠢事。

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