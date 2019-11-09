持续推进更高水平的对外开放

开放带来进步，封闭必然落后。开放是当代中国的鲜明标识。

“中国市场这么大，欢迎大家都来看看”“中国将张开双臂，为各国提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇”。在第二届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲中，习近平主席郑重宣示了中国持续推进更高水平对外开放的5个方面举措，鲜明体现了新时代中国的开放自信，彰显了以实际行动推动建设开放型世界经济的责任担当。

新中国70年特别是改革开放40多年来，中国人民自力更生、发愤图强、砥砺前行，依靠自己的辛勤和汗水，创造了“当惊世界殊”的发展成就，书写了人类发展史上的伟大传奇。同时，中国坚持打开国门搞建设，实现了从封闭半封闭到全方位开放的伟大历史转折。历史和现实给予我们的一个重要启示就是：中国发展离不开世界，世界发展也需要中国。正如习近平主席所强调的：“站在新的历史起点，中国开放的大门只会越开越大。”中国将始终是全球共同开放的重要推动者，始终是世界经济增长的稳定动力源，始终是各国拓展商机的活力大市场，始终是全球治理改革的积极贡献者。

继续扩大市场开放、继续完善开放格局、继续优化营商环境、继续深化多双边合作、继续推进共建“一带一路”。习近平主席宣布的这5个方面举措，是中国坚持对外开放基本国策，坚持以开放促改革、促发展、促创新，持续推进更高水平对外开放的务实选择，表明中国坚定不移奉行互利共赢开放战略，实行高水平贸易和投资自由化便利化政策，推动形成陆海内外联动、东西双向互济开放格局的行动一以贯之，表明中国推动更高水平开放的脚步不会停滞、推动建设开放型世界经济的脚步不会停滞、推动构建人类命运共同体的脚步不会停滞。中国共产党刚刚举行了十九届四中全会，作出了关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定，其中包括很多深化改革、扩大开放的重要举措。改革开放只有进行时，没有完成时。将改革开放进行到底，这是中国人民的共同意志。

中国的发展是世界的机遇，既发展自己又造福世界是中国的真诚愿望。中国将增强国内消费对经济发展的基础性作用，更加重视进口的作用，为中国经济发展提供支撑，为世界经济增长扩大空间。中国将继续鼓励自由贸易试验区大胆试、大胆闯，打造开放新高地，继续推动京津冀协同发展、长江经济带发展、长三角区域一体化发展、粤港澳大湾区建设，并将制定黄河流域生态保护和高质量发展新的国家战略，增强开放联动效应。中国将继续针对制约经济发展的突出矛盾，在关键环节和重要领域加快改革步伐，不断完善市场化、法治化、国际化的营商环境，营造尊重知识价值的环境。中国支持对世界贸易组织进行必要改革，愿同更多国家商签高标准自由贸易协定，将积极参与联合国、二十国集团、亚太经合组织、金砖国家等机制合作，共同推动经济全球化向前发展。中国将秉持共商共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，努力实现高标准、惠民生、可持续目标，推动共建“一带一路”高质量发展。

当今世界，开放融通的潮流滚滚向前。唯有顺应时代潮流，才能实现共同发展。面向未来，一个开放的中国、发展的中国，必将为世界经济增长带来新的更多机遇，为推动经济全球化更好造福世界各国人民作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2019年11月09日 01 版）

(责编：李枫、岳弘彬)