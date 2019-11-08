新华社上海11月8日电 专访：中国扩大对外开放给俄罗斯企业带来更多商机——访俄罗斯出口中心高级副总裁科热夫尼科夫

新华社记者王晨笛

俄罗斯出口中心高级副总裁阿列克谢·科热夫尼科夫在第二届中国国际进口博览会上接受新华社记者专访时说，进博会为俄罗斯企业带来更多推广自己产品的机会。作为中国扩大对外开放的具体举措之一，进博会无论现在和将来都会受到欢迎。

今年是俄罗斯第二次作为主宾国参加进博会。在俄出口中心组织下，以俄联合飞机制造集团、俄罗斯直升机公司和俄联合造船集团为代表的大型企业将在国家馆与各国伙伴展开商务会谈，超过40家相关企业将在食品及农产品展区寻求商机。

“数字说明一切。”科热夫尼科夫介绍说，俄罗斯企业对第二届进博会的热情更加高涨。一方面，出口中心负责组建的俄罗斯商务代表团包含了近百家企业，明显多于去年；另一方面，出口中心在第一届进博会上组织了400余场商务会谈，而今年预计将进行500场商务会谈。

“企业不是随便就能来的。”科热夫尼科夫说，出口中心对参展企业进行了严格筛选，相关准备工作早在一年前就已开始。本次参展成员均是具有一定产能、在俄罗斯享有一定市场地位、对中国和其他国家市场具有出口能力的企业。

“创意产业是重要推广方向之一。”科热夫尼科夫表示，今年以来，俄经济发展部为影视和媒体等创意产业提供了新的国家支持措施，对俄相关企业产生了积极影响，国际市场对俄罗斯相关资源的需求增加。以《玛莎和熊》为代表的俄罗斯动画片在国际市场取得了一定成绩，一些音乐、视频产品也受到国际用户欢迎。俄罗斯希望利用此次进博会机会推广成功经验。

谈到对未来的期待，科热夫尼科夫指出，出口中心将借助此次进博会进一步明确俄罗斯企业在国际市场的定位并完善参展策略，以期在下一届进博会上取得更加丰硕的成果。

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