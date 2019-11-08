认真做好总结和表彰工作 发扬成绩凝神聚力

新华社北京11月7日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对第七届世界军人运动会成功举办作出重要指示强调，第七届世界军人运动会成功举办，体现了中国气派、军人特色，实现了“办赛水平一流、参赛成绩一流”目标。在新中国成立70周年之际，这次国际军事体育盛会的成功举办，向世界展示了新时代的中国形象，宣示了中国和平发展主张。这是在党中央和中央军委领导下，组委会、军地各有关方面共同努力的结果。湖北省及武汉市以高度的政治责任感精心组织、精益求精，广大市民以主人翁姿态热情参与、积极奉献，为军运会圆满成功作出了重要贡献。

习近平指出，各有关方面要认真做好总结和表彰工作，发扬成绩，凝神聚力，激励广大干部群众为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。

10月18日至27日，第七届世界军人运动会在湖北省武汉市举行，来自109个国家的9300余名军体健儿参赛。运动会设置了27个大项、329个小项的比赛，各国军人运动员以顽强的毅力挑战极限、攀越新高，共打破7项世界纪录、85项国际军体纪录。中国人民解放军体育代表团共获得133枚金牌、64枚银牌、42枚铜牌，位居金牌榜和奖牌榜第一，实现中国队在世界军人运动会赛场比赛成绩历史性突破。

《 人民日报 》（ 2019年11月08日 01 版）

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