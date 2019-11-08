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共同把经济全球化动力搞大、阻力搞小

——论习近平主席在第二届中国国际进口博览会开幕式上主旨演讲

本报评论员

2019年11月08日08:25  来源：人民网－人民日报
 

　　经济全球化是人类社会发展必由之路，是推动世界经济增长的引擎。历史潮流不可逆转，必将浩荡前行。

　　习近平主席在第二届中国国际进口博览会开幕式主旨演讲中，深刻洞察经济全球化的历史大势，深刻分析世界经济发展面临的共同难题，明确提出“共建开放合作的世界经济”“共建开放创新的世界经济”“共建开放共享的世界经济”3点倡议，为推动建设开放型世界经济指明了努力方向，为各国积极推动开放合作、实现共同发展增进了共识。

　　察势者智，驭势者赢。当今世界正经历百年未有之大变局。尽管霸权主义和强权政治依然存在，但推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展的呼声不容忽视，国际关系民主化已成为不可阻挡的时代潮流。尽管单边主义、贸易保护主义、逆全球化思潮不断有新的表现，但“地球村”的世界决定了各国日益利益交融、命运与共，合作共赢是时代大势。面对滚滚向前的经济全球化大潮，如果人为设置壁垒，切断各国经济上的联系，不仅违背经济规律和历史潮流，也不符合各国人民普遍愿望，既是短视的，也是不会成功的。只有从纷繁复杂的局势中把握规律、认清大势，共同把经济全球化动力搞大、阻力搞小，才能顺应各国人民对美好生活的向往，让经济全球化更好造福世界各国人民。

　　共同把经济全球化动力搞大、阻力搞小，就应秉持更加开放的心态。开放合作是科技进步和生产力发展的必然逻辑，是推动世界经济稳定复苏的现实需要，是促进人类社会不断进步的时代要求。当今世界，全球价值链、供应链深入发展，你中有我、我中有你，各国经济融合是大势所趋。距离近了，交往多了，难免会有磕磕碰碰。面对矛盾和摩擦，协商合作才是正道。只要平等相待、互谅互让，就没有破解不了的难题。习近平主席在主旨演讲中提出的3点倡议，正是对经济全球化大势的顺应，对“相通则共进，相闭则各退”规律的把握，是在世界经济格局深刻变化的形势下，推动经济全球化更好造福各国人民的务实选择。

　　共同把经济全球化动力搞大、阻力搞小，就应采取更加开放的举措。习近平主席在主旨演讲中倡议共建开放合作、开放创新、开放共享的世界经济，提出了一系列务实举措。大道至简，实干为要。我们应该坚持以开放求发展，深化交流合作，坚持“拉手”而不是“松手”，坚持“拆墙”而不是“筑墙”，坚决反对保护主义、单边主义，不断削减贸易壁垒，推动全球价值链、供应链更加完善，共同培育市场需求。各国应该加强创新合作，推动科技同经济深度融合，加强创新成果共享，努力打破制约知识、技术、人才等创新要素流动的壁垒，支持企业自主开展技术交流合作，让创新源泉充分涌流。为了更好运用知识的创造以造福人类，我们应该共同加强知识产权保护，而不是搞知识封锁，不能制造甚至扩大科技鸿沟。我们应该谋求包容互惠的发展前景，共同维护以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际秩序，坚持多边贸易体制的核心价值和基本原则，促进贸易和投资自由化便利化，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。我们应该落实联合国2030年可持续发展议程，加大对最不发达国家支持力度，让发展成果惠及更多国家和民众。

　　“积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也。”坚持人类优先的理念，以更加开放的心态和举措，共同把全球市场的蛋糕做大、把全球共享的机制做实、把全球合作的方式做活，我们就一定能不断为推动建设开放型世界经济、构建人类命运共同体作出贡献。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月08日 02 版）

(责编：刘晗璐(实习生)、燕勐)
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