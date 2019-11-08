联合国开发计划署在华40周年庆祝活动在京举行

人民网北京11月8日电 （记者范敬宜 白紫微）11月7日，联合国开发计划署在华40周年庆祝活动在北京举行。联合国开发计划署副署长穆拉德·沃赫拜高度赞赏中国在人类发展方面所取得的成就，并表示联合国开发计划署深感自豪，为中国非凡的发展成就作出了贡献。

“中国坚持开放、创新和包容的理念。中国的改革开放使得超过7.5亿人脱贫，这一数字接近世界人口的十分之一。”他说。

沃赫拜回顾了联合国开发计划署与中国过去40年来的伙伴关系，并对2020年及以后的工作进行了展望。他表示，未来中国和世界发展所面临的主要挑战是全球范围内的贫困以及气候变化带来的威胁等问题。他呼吁各方积极采取行动，以实现联合国可持续发展目标。

“共建使人类繁荣发展的地球，共建包容每个个体的社会，这是我们的下一个目标。而中国是实现这一目标的关键。” 沃赫拜强调。

联合国开发计划署驻华代表白雅婷表示：“在联合国开发计划署在华40年期间，我们见证中国取得了人类历史上前所未有的进步。联合国开发计划署一直非常荣幸参与中国发展历史上重大里程碑式的活动，从而影响了广大中国人民的生活。”

活动期间，联合国开发计划署《中国人类发展报告特别版》预发布仪式同时举行。该报告由中国国家信息中心和清华大学中国发展规划研究院共同撰写，将于2019年12月正式发布。

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