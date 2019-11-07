期待中法两国继续加强交流与合作

法国总统马克龙11月4日至6日来华出席第二届中国国际进口博览会开幕式并对中国进行国事访问。这是他向中国发出的一个积极信号，希望进一步加强两国全面战略合作伙伴关系的建设。

目前中法两国关系稳定，双方在经贸方面有很多投资与合作。两国人民之间的交流也越来越频繁。越来越多的中国人到法国去旅游、工作、学习，同样也有越来越多的法国人来到中国。

我在中国生活了十几年。这些年间，随着中法两国政府和民间交往的不断加深，法国人对中国的印象逐渐发生了一些改变。中国作为国际事务的重要参与者，在国际上发挥着越来越重要的作用，因此在法国出现了一个现象--越来越多的人开始谈论中国甚至研究中国。

然而，两国之间还有很长的路要走，尽管法国媒体上有很多关于中国的报道，但是长期以来，如果法国人对中国的认知全部都来自媒体报道的话，那么他们对中国的认知不但负面而且偏离了现实。大多数法国媒体为了经济利益，在报道上必须迎合读者的需求。当然，法国媒体上也有一些反映中国发展变化以及经济奇迹之类的报道。其实绝大多数法国人并不了解中国，不了解中国的地理环境，也不了解中国的社会现状。前一阵儿，我的母亲到北京来看我，一下飞机她非常震惊地问我“这真的是中国吗？”她没想到中国是如此现代化，完全不是想象中的那个样子。一提到中国，法国人对中国的印象还是定格在上世纪六七十年代。他们并不知道1978年的改革开放，不知道这40多年来中国发生了多么翻天覆地的变化。

总体上，法国人对中国的印象在逐渐好转，但跟现实情况相比仍有很大差距，彼此还有很多工作要做。

关于如何加强中法人民交流，我认为一定要多出去看看。旅游是一个很好的方式，让我们对另一个国家有清晰、具体的了解，用自己的眼睛实地观察。当然，短暂的旅游，不可能对一个地方了解得非常透彻、全面，但是在旅途中，我们一定能有新的收获、新的认识。其次要加强高校之间的交流与合作，让更多的学生对方国家去，这对加强两国人民的交往非常有益。

我希望两国关系一直保持稳定并且不断向前发展。

（马大克（Marc Gattano），现执教于中国人民大学外国语学院法语系 翻译 实习生 方可园）

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