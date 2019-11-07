伴随着新一轮科技和产业革命，全球科学技术和产业应用的连接和渗透也愈加紧密。

11月6日，在第二届中国国际进口博览会(下称“进博会”）配套活动2019智能科技与产业国际合作论坛上，美中贸易全国委员会副会长、中国区会长马修(Matthew Margulies)代表200多家与中国进行业务往来的美国公司发出合作倡议。

开始演讲前，马修表示，美国商界非常重视进博会。它已成为全球领先的产品和服务公司与世界最大消费者市场连接的重要平台。

在马修看来，昨日的开幕式中，中国也释放了积极的信号——进一步推动开放市场，以及改善营商环境等。“对于美国高科技公司来说，中国市场仍然是良机汇聚之地。美中之间技术供应链相互依存，反对任何将两国分离的观念。”

他分享了一组具体的数据。在过去19年，他所在的机构每年对会员单位在中国的运营进行调查。他们发现了一些重要趋势：美国公司持续致力于扩大拓展中国的市场，75%的会员公司都在中国设立了分公司，同时还会把在中国的销售利润重新投入到在美国的研发中。除此之外，美国公司在中国持续盈利，有95%公司每年呈现盈利的趋势。

调研还显示，90%的公司表示不会将重要供应链转移到其他地方。

他进一步分析说，新的供应链需要建立新的技术标准，并要具备技术熟练的劳动力。在中国市场已经积累了几十年经验之后，美国公司不会轻易搬移供应链到其他市场。

（原题为《美中贸易全国委员会：中国仍是美高科技企业良机汇聚之地》）

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