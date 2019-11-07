原标题：民调：近六成美国注册选民认为特朗普将连任

中新网11月7日电 据外媒报道，当地时间11月6日，一项新发布的民调显示，美国大多数注册选民认为特朗普将在2020年赢得大选，连任美国总统一职。

据报道，这项由美国媒体《政客》(Politico)和在线调查公司Morning Consult联合进行的调查显示，美国有56%的注册选民预测特朗普将会成功连任。其中，有85%的共和党选民认为特朗普将赢得2020年美国总统大选。

资料图：美国总统特朗普。中新社记者 陈孟统 摄 近三分之一的受访者说，2020年11月投票时，特朗普会是他们的首选。

大约有40%的受访者表示，他们在投票时肯定会“非常看重”特朗普。这些受访者中68%是共和党人。

该民调显示，超过80%的选民称他们有动力参加明年的投票，还有69%的受访者表示“非常有动力”。共和党、民主党以及独立选民的大多数都表示“非常有动力”在接下来的总统大选中投票。

Morning Consult的副总裁辛克莱尔(Tyler Sinclair)表示：“特朗普的连任前景似乎激发了很多选民的投票热情。我们的数据显示，共和党人和民主党人都倾向于表示自己有动力、也有可能在明年的大选中投票。”

据悉，该民调于11月1至3日进行，共有1983名注册选民在线参与调查，误范围为2个百分点。

(责编：冯粒、曹昆)