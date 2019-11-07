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同马克龙共同出席中法经济峰会闭幕式并致辞

习近平：中国发展是极好机遇

2019年11月07日08:13  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　习近平在中法经济峰会闭幕式上致辞。
　　新华社记者 燕雁摄

　　本报北京11月6日电  （记者王迪、王远）国家主席习近平6日在人民大会堂同法国总统马克龙共同出席中法经济峰会闭幕式。

　　习近平在致辞中强调，中国坚持对外开放，奉行互利共赢的开放战略，不断提升发展的内外联动性，在实现自身发展的同时更多惠及其他国家和人民。对法国、欧洲工商界而言，中国发展是极好机遇。中国的大门始终对世界打开，希望法国、欧洲的大门也对中国投资者公平敞开。

　　习近平指出，中国始终从战略高度看待中欧关系，愿同法国和欧洲一道，坚定支持多边贸易体制，反对保护主义、单边主义，构建自由开放的贸易和投资政策环境，为促进世界经济增长注入动力。

　　我们要秉持开放包容的态度，本着开放、廉洁、绿色理念，积极对接普遍接受的国际规则标准，努力实现高标准、惠民生、可持续目标，高质量共建“一带一路”。我们要开拓创新，加强中法发展规划对接，营造双向开放、公平竞争的投资环境，不断挖掘合作潜力、培育合作亮点。我们要履行大国担当，合作破解全球治理赤字，维护多边主义，携手应对全球性挑战，推动构建人类命运共同体。

　　马克龙表示，法方高度赞赏中国对外开放，相信这将为包括法国在内的各国提供重要机遇。法国企业要以奋勇争先的精神继续开拓中国市场。法国和欧洲也要对中国开放市场，欢迎中国企业投资，为他们提供公平竞争的营商环境。法中、欧中要在应对气候变化、世界贸易组织改革、维护多边贸易体制等方面加强协调合作。

　　杨洁篪、胡春华、王毅、何立峰等参加上述活动。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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