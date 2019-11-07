习近平：推动中法继续走在大国关系前列

十一月六日，国家主席习近平在北京人民大会堂同法国总统马克龙会谈。图为会谈前，习近平在人民大会堂东门外广场为马克龙举行欢迎仪式。

新华社记者 燕雁摄

本报北京11月6日电 （记者王远、王迪）国家主席习近平6日在人民大会堂同法国总统马克龙会谈。

习近平说，昨天，我和你在上海共同出席了第二届中国国际进口博览会开幕式，我们在讲话中一起向全世界发出坚定维护多边主义和自由贸易、构建开放型世界经济的强烈信号。我们还就很多共同关心的话题进行了坦诚深入、富有成效的交流，增进了相互理解和信任。面对当今世界百年未有之大变局，中法作为联合国安理会常任理事国和东西方文明代表，理应加强战略沟通，担负更多责任，展现大国担当。我愿同你一道，面向世界，面向未来，面向人民，推动中法全面战略伙伴关系更上层楼，继续走在大国关系前列。

习近平强调，当前，中法关系呈现出强劲发展势头。今年3月我对法国成功进行国事访问以来，我们达成的各项共识正在得到积极落实。台山核电站1号和2号机组全部建成投入商运，为全球第三代核电站建设提供了成功范例。两国共同发布了第二批中法工业合作示范项目清单。中国政府刚刚成功在巴黎发行40亿欧元主权债券。中法还共同推动中欧完成了地理标志协定谈判。中方愿同法方聚焦六大目标，推动交流合作全面深入发展，取得更多实实在在的成果。

一要维护和增进政治互信。要继续相互尊重，把尊重彼此主权、领土完整、核心利益、重大关切的表态落实到行动上。加强立法机关、政党、军队交流合作，支持和鼓励中央和地方各部门加强往来。加强网络安全和反恐合作。

二要继续推进大项目合作。中方致力于同法方深化核能全产业链合作，鼓励和支持中国企业同法方在中法两国、第三方市场探讨开展新合作，加强核能基础和高新技术联合研发。落实好航空、航天等领域达成的新合作。

三要扩大双向市场开放。中方愿同法方扩大双向贸易和投资，提升贸易和投资自由化便利化，共同维护市场规则和公平竞争原则，希望法方把不针对中国搞歧视性政策的表态落到实处。中方愿根据市场需求，进口更多优质安全的法国农食产品，开展农业全方位合作。加强知识产权领域交流合作，支持尽快达成一份富有雄心、平衡的中欧投资协定。

四要推动共建“一带一路”倡议同欧盟欧亚互联互通战略对接。抓紧落实已确定的示范项目清单，同时积极推动更多企业参与第三方市场合作，推动共建“一带一路”绿色发展。

五要深化创新合作，共同实现可持续发展。推动中法科技合作向纵深发展，加强在环境包括生物多样性保护等领域合作，欢迎更多法国企业参与中法武汉生态示范城建设。拓展新能源汽车、智能网联汽车、人工智能等领域务实合作。

六要促进文明交流互鉴。共同办好2021年中法文化旅游年，加强博物馆和文化遗产保护等领域合作。

习近平强调，中方愿同法方加强在联合国、二十国集团等多边机制内的合作，坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以世界贸易组织规则为基石的多边贸易体制，推动世界贸易组织改革以协商一致的方式朝着正确方向发展，特别是保障发展中国家的发展权益。坚持共同但有区别的责任原则，推动更多国家参与应对气候变化国际合作，全面深入落实《巴黎协定》。

马克龙表示，很高兴在法中建交55周年之际再次访华，我同习近平主席频繁交往，深化了法中友谊和政治互信，有力推动了务实合作。我完全赞同习近平主席对深化法中合作提出的看法。法中在许多重大国际问题上持有相同立场，在当前国际形势下，法中作为两个大国，负有特别重要的责任，法国加强同中国的对话和合作，具有重要示范作用。对双方之间的一些分歧，法方愿本着相互尊重的精神妥善处理。法国企业热切期待抓住中国扩大对外开放的契机，进一步进入中国市场，扩大对华农产品出口，加强在航空、航天、民用核能等传统领域合作，拓展科技创新、金融等领域合作。中方在法国发行欧元债券，这对法国具有重大意义。法方对中国企业赴法合作持开放态度，不会针对中国企业关上市场大门。法方愿推动“一带一路”同欧盟欧亚互联互通战略对接，共建绿色“一带一路”。法中要扩大人文交流，促进文明互鉴。法中要共同维护多边主义，在反恐、伊朗核等问题上加强战略沟通协调，推动世贸组织改革早日取得进展。法中将共同发表《法中生物多样性保护和气候变化北京倡议》，两国可以在这些重要问题上发挥引领作用。在当前充满不确定性的世界里，欧盟深化对华合作至关重要，法方愿推动欧中关系深入发展，加快欧中投资协定谈判进程。

会谈后，两国元首共同见证了多项合作文件的签署，涉及航空航天、核能、应急管理、文化遗产、农业、工业、自然保护、金融、三方合作等领域。

两国元首共同会见了中外记者，并共同见证中国和欧盟签署《关于结束中华人民共和国政府与欧洲联盟地理标志保护与合作协定谈判的联合声明》。

两国共同发表《中法关系行动计划》和《中法生物多样性保护和气候变化北京倡议》。

在马克龙的见证下，习近平接受法国新任驻华大使罗梁递交国书。

会谈前，习近平在人民大会堂东门外广场为马克龙举行欢迎仪式。彭丽媛、杨洁篪、胡春华、曹建明、王毅、夏宝龙、何立峰等参加。

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