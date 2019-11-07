11月5日，在第二届中国国际进口博览会开幕式上，习近平主席发表了题为《开放合作 命运与共》的主旨演讲，赢得中外企业广泛关注与好评。

“我们对中国的发展前景长期看好。”渣打中国总裁兼副董事长张晓蕾现场聆听了习近平主席的开幕式演讲后，深感振奋。张晓蕾对本报记者表示，习近平主席连续两年出席进博会开幕式并发表主旨演讲，充分体现了中国支持多边贸易体制、推动贸易自由化、便利化的一贯立场，让世界看到了中国推动建设开放型世界经济、构建人类命运共同体的实际行动。“中国已经是渣打最重要的战略性市场。我们将坚定地依托中国的发展而发展。中国‘一带一路’倡议、大湾区规划、人民币国际化、债券市场开放、跨境贸易、绿色和可持续金融以及中小企业的蓬勃兴起，都为渣打在国内和国际两个市场发展提供了难得机遇。”张晓蕾说。

“习近平主席的发言令我备受鼓舞和启迪！”欧莱雅集团董事长兼首席执行官安巩对本报记者表示，听到过去一年中国的开放承诺如何一件件落实、一步步兑现，令人印象深刻。尤其这几年，中国从减税降负到“放管服”方方面面的利好政策和新举措加速出台，落实效率不断提升，欧莱雅分享了中国改革和市场开放带来的巨大红利，并取得实实在在的健康发展。

阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇表示，习近平主席在主旨演讲中提到中国将增强国内消费对经济发展的基础性作用，积极建设更加活跃的国内市场，为中国经济发展提供支撑，为世界经济增长扩大空间，这意味着近14亿中国消费者对美好生活的需求就是中国经济增长的深厚动力。张勇说，从首届进博会到第二届进博会，世界看到了中国市场的惊人潜力，众多海外商家拥抱中国，阿里巴巴旗下跨境电商平台已成为全球品牌入华的“标配”。未来，随着中国开放之门越开越大，阿里巴巴愿意始终伴随中国开放的脚步不断前行。

“习近平主席在第二届进博会开幕式上提出继续推进共建‘一带一路’。作为一家积极布局‘一带一路’相关国家市场的新农牧企业，我们对此感到兴奋。目前，恒大农牧通过进博会这个国际平台与更多优质经销商或合作伙伴建立合作关系，把全球更多优质健康的美食带入中国。”恒大农牧集团总裁王宇丰在接受本报记者采访时说。

赛诺菲集团首席执行官韩保罗认为：“习近平主席在主旨演讲中强调了中国加强创新和全球贸易的承诺，我对此感同身受。中国经济发展的速度和规模是世界上任何地方都无法比拟的。我们高兴地看到，中国将进一步改善外资企业的营商环境，促进全球经济互联互通。在中国做生意前景光明。”

备受鼓舞、乐观预期、开放合作、持续前进……可以说，中外参会企业对习近平主席开幕式主旨演讲的热烈反响，根植于中国经济的广阔前景，更根植于中国分享机遇的开放大门。

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