孙春兰访问马达加斯加并会见马达加斯加总统

新华社塔那那利佛11月6日电 （记者文浩、谢晗）11月5日，正在马达加斯加进行访问的国务院副总理孙春兰在塔那那利佛会见马总统拉乔利纳，并同马总理恩蔡举行会谈。

孙春兰说，中马友谊源远流长，双方始终真诚友好、平等相待，相互理解、相互支持。在两国领导人战略引领下，中马关系呈现强劲活力和广阔前景。中方愿同马方一道，巩固传统友谊，增进政治互信，将落实中非合作论坛北京峰会成果、共建“一带一路”与“马达加斯加振兴倡议”有效对接，不断提升两国各领域合作水平和质量，加强多边事务协调，推动中马全面合作伙伴关系迈上新台阶。

孙春兰表示，习近平主席在第二届中国国际进口博览会上发表重要讲话，倡导共建开放合作、开放创新、开放共享的世界经济。中国正在加快推动形成全面开放新格局，将为各国带来更多市场机遇、投资机遇、增长机遇。欢迎马方企业积极参加进口博览会。

拉乔利纳和恩蔡表示，马中合作始终坚持真诚平等、互利共赢原则，契合马优先发展领域，取得丰硕成果，赢得马人民广泛赞誉。马方愿积极参与共建“一带一路”，对接两国发展战略，加强国际协作，为马中关系注入强大动力，使双边合作拥有更富雄心的未来。

访问期间，孙春兰专程赴阿努西亚拉医院看望和慰问中国援马医疗队，同马方共同为中医中心揭牌，参观塔那那利佛大学孔子学院办学成果展并考察小鸟窝学校孔子课堂。

《 人民日报 》（ 2019年11月07日 03 版）

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