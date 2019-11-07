中华人民共和国政府和泰王国政府联合新闻声明

一、应泰王国总理巴育·占奥差邀请，中华人民共和国国务院总理李克强于2019年11月2日至5日出席在泰国举行的东亚合作领导人系列会议并对泰国进行正式访问。

二、访问期间，李克强总理在泰国总理府会见巴育·占奥差总理，在国会大厦会见国会主席兼下议院议长川·立派。

三、双方认为，在地区和国际局势不断演变背景下，此次访问是两国全面战略合作伙伴关系发展中又一重要里程碑，为双边关系未来发展指明了方向。

双边关系

四、双方一致认为，2019年对中泰两国都是具有重要意义的一年。巴育总理祝贺中华人民共和国成立70周年，祝贺中国共产党过去70年领导国家发展取得卓越成就，祝愿中国人民顺利实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦。李克强总理祝贺泰王国及泰国人民圆满举行哇集拉隆功国王陛下加冕典礼，祝贺巴育总理成功连任，支持泰国政府为实现政治稳定、经济发展、民生改善所作的努力，祝愿泰国如期实现国家发展战略规划（2019—2038）目标。双方一致认为，中国政府在中华人民共和国成立70周年之际授予诗琳通公主殿下“友谊勋章”是中泰传统友谊的重要体现。

五、双方对双边关系活跃的发展势头感到满意，同意用好中泰经贸合作联委会、战略对话、防务安全磋商、科技合作联委会、铁路合作联委会、数字经济合作部级对话等双边合作机制平台，进一步深化拓展相关合作。双方高度重视加快落实中泰两国政府关于战略性合作共同行动计划（2017—2021）并取得可视化成果。

六、双方一致认为，在世界经济波动背景下，通过经济合作框架和基础设施联通促进中泰两国互联互通至关重要，有助于两国、次区域和区域发展繁荣。

政治和安全

七、双方一致同意尊重彼此国家发展道路，加强治国理政经验与实践交流，在涉及对方核心利益和重大关切问题上给予理解支持。泰方重申将继续支持一个中国原则，完全支持两岸关系和平发展和中国和平统一大业。泰方还重申支持中国“一国两制”方针。

八、双方对两国政府、议会、政党、军方和地方间密切交往表示欢迎，支持双方继续加强交流，为两国各领域关系发展作出贡献。

九、双方对两国国防部和军队通过联演联训、人员培训、国防工业合作和多边安全协作建立的紧密防务合作关系予以肯定。

十、双方同意继续推进执法合作，加强在根除毒品走私、打击跨国犯罪、反恐、切断恐怖主义资金、反洗钱领域的合作。

经贸、投资和旅游

十一、双方对两国在《中华人民共和国政府和泰王国政府关于共同推进“一带一路”建设谅解备忘录》框架下的合作进展感到满意，同意将中泰铁路打造为两国高质量共建“一带一路”合作的成功典范，加快落实《关于廊开—万象铁路连接线的合作备忘录》，加快中老泰铁路贯通，在“陆海新通道”框架下探讨互利合作，促进地区联通和发展。

十二、双方同意加强协调配合，提升两国贸易便利化水平，促进互利共赢。双方将落实好两国政府关于农产品贸易合作的谅解备忘录，抓住电子商务等新业态发展契机，推动贸易可持续发展。中方欢迎泰方作为主宾国出席2019年11月在上海举办的第二届中国国际进口博览会。

十三、双方同意加强粤港澳大湾区和泰国“东部经济走廊”（EEC）合作，探讨成立相关合作机制的可能性，推动两个区域间及更广地区的互联互通建设取得实质性成果。

十四、双方同意推动产业规划政策深度对接，依托中泰罗勇工业园等合作平台持续扩大产能合作，特别是用好泰国作为湄公河流域国家供应链、物流链交汇点的战略地位，加强下一代汽车、高科技医疗设备、新能源及节能型交通工具、橡胶等优势产业互利合作，打造产业集群。泰方欢迎中国企业加大对“东部经济走廊”（EEC）的投资。双方同意拓展EEC三方合作，认为该理念将成为推进类似合作的典范，造福更广泛的区域。

十五、双方同意进一步深化金融领域合作，支持扩大本币在贸易与投资中的使用，推动金融机构与金融服务网络化布局，切实加强跨境监管合作。

十六、双方对两国旅游人数增长表示满意。两国领导人一致同意加强旅游合作，推动人员往来。双方将进一步加强旅游市场监管与安全合作，切实保障游客安全，促进两国游客数量与旅游质量双增长，推动旅游业可持续发展，并探索开展旅游配套产业合作。

科技和创新

十七、双方一致认为，创新合作是两国共建“一带一路”的亮点。双方将推动通信技术、开放创新中心、高科技产业园、技术转移中心等项目发展，加强数字经济、智慧城市、通信技术融合应用、软件和IT服务、通信基础设施互联互通、工业数字化转型、网络安全、云计算、人工智能等领域合作。双方一致同意建设数字丝绸之路。

十八、双方将通过联合研究开发、专家学者及研究人员交流、技术转移等方式，继续推动科学、技术和创新合作，以促进两国经济社会繁荣和可持续发展。双方同意在生物、绿色循环经济和前沿科技领域探讨合作。

教育和人文

十九、双方对当前教育合作谅解备忘录框架下的合作表示满意，同意通过联合办学、专项交流、学术交流、远程授课等方式，加强各层次、各领域教育合作，为两国发展建设提供人才和智力支撑。

二十、双方同意推动落实《中华人民共和国文化和旅游部与泰王国文化部2019年至2021年文化交流执行计划》取得具体成果，并探讨明年共同举办文化活动，庆祝两国建交45周年。

二十一、双方同意加强媒体和信息领域合作，通过媒体交流互访、新闻及纪录片交流、举办论坛和节庆活动等方式，推动人文交流和媒体行业发展。

地区和国际合作

二十二、中方赞赏泰方今年担任东盟轮值主席国为推动中国—东盟关系和东亚合作发展所作贡献，祝贺泰国成功举办东亚合作领导人系列会议。

二十三、双方对持续强劲、稳健和互惠的中国—东盟关系表示满意，将共同努力确保中国—东盟战略伙伴关系保持活力，成为本地区和平、稳定、繁荣和可持续发展的关键支柱之一。双方将通过东盟与中日韩、东亚峰会、东盟地区论坛及东盟防长扩大会议等现有东盟领导机制，继续加强以东盟为中心的区域构架。双方欢迎继续深入对接“一带一路”倡议与《东盟互联互通总体规划2025》，推动“互联互通再联通”，共同打造中国—东盟蓝色经济伙伴关系。

二十四、双方同意加强在中国—东盟、澜沧江—湄公河合作、三河流域经济合作战略等区域、次区域框架下的合作。泰国欢迎中国成为三河流域经济合作战略首批发展伙伴。双方一致认为澜沧江—湄公河合作同三河流域经济合作战略本质上互补。

二十五、双方支持各方为全面有效落实《南海各方行为宣言》、在2021年底前或更早时间内达成富有实质内涵的“南海行为准则”所付出的努力，赞赏完成“准则”单一磋商文本草案第一轮审读，欢迎启动第二轮审读，支持开展包括海洋环境保护在内的海上务实合作，将南海打造成和平、稳定、繁荣之海。

二十六、双方将加强在联合国、亚太经合组织、亚欧会议等多边机制中的协调与配合，维护联合国宪章宗旨和原则，共同维护发展中国家利益。

二十七、双方一致同意，携手应对世界范围内保护主义、单边主义不断抬头的挑战，共同维护以规则为基础的多边贸易体制，推动经济全球化朝着开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展。双方欢迎有关各方整体上完成区域全面经济伙伴关系协定谈判，共同解决遗留问题以在明年签署协定。

二十八、李克强总理感谢泰王国政府的热情接待，欢迎巴育总理在双方方便时对中国进行正式访问。巴育总理表示感谢并接受了邀请。

（新华社曼谷11月5日电）

《 人民日报 》（ 2019年11月07日 03 版）

(责编：马昌、岳弘彬)