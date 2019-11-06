新华社上海11月6日电 专访：进博会为发展中国家中小企业进入中国市场提供便利——访国际贸易中心执行主任冈萨雷斯

新华社记者 陈寅

联合国和世界贸易组织的合设机构国际贸易中心执行主任阿兰查·冈萨雷斯日前在上海接受新华社记者专访时表示，中国举办进口博览会为广大发展中国家的中小企业进入中国市场提供了便利。

中国国际进口博览会是世界上首个以进口为主题的国家级展会。在冈萨雷斯看来，中国市场消费需求巨大，因此进博会不仅吸引了来自北美、欧洲的大型企业，也吸引了发展中国家的中小型企业。

“贸易是提升企业竞争力的重要推手。”冈萨雷斯说，长期以来，中小企业缺乏有效参与国际贸易竞争的渠道，希望进博会为中小企业提供施展拳脚的空间。

总部位于瑞士日内瓦的国际贸易中心致力于支持中小企业国际化。自2013年9月担任执行主任以来，冈萨雷斯不遗余力地推动中小微企业提升自身竞争力以加入国际贸易竞争。

首届进博会上，国际贸易中心组织了100家来自全球25个最不发达国家的中小企业参展。“今年我们又组织了另一批100家中小企业来中国寻找商机，”冈萨雷斯说，“推动南南贸易能为发展中国家带来良好发展前景，而进博会在推动南南贸易方面可以发挥举足轻重的作用。”

她认为，进博会是中小企业进入中国市场的绝佳平台。参展对中小企业来说是一个学习的过程，有助于它们了解中国消费者需求，提升产品质量，增强企业竞争力。

冈萨雷斯对进博会的未来充满信心。她说：“我对进博会有三个愿望：希望进博会在规模上越办越大，让更多人参与其中；在深度上越办越好，促成更多贸易；在生态上越办越绿色，促进全球贸易可持续发展。”

谈及世界经济面临的挑战，冈萨雷斯表示，要解决问题离不开积极的国际合作。她对中国坚定维护多边主义表示赞赏。她说：“从全球贸易到应对气候变化，中国始终是维护多边主义的主力军。”

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)