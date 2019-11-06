升级版“背靠内地、面向世界”——200多家香港企业踊跃参加第二届进博会

新华社上海11月6日电（记者 石龙洪 许晓青 潘清）“去年参加首届进博会后，我们与200多家企业客户建立业务联系，与十余个省级商务厅国际投资促进中心及金融同业签订战略合作协议。今年再来参展，相信会有更大收获。”南洋商业银行（中国）有限公司副董事长兼总裁程泽宇的一番话，道出了200多家香港企业踊跃参加第二届进博会的重要原因。

正在上海举行的第二届中国国际进口博览会吸引全球3800多家企业参展，其中200多家香港企业的参展面积位列所有国家和地区第四位，他们向来自世界各地的参展商和买家展示香港优质商品和服务，呈现其作为亚洲国际商贸平台的优势。

香港南洋商业银行与新中国同龄。1982年，银行跨越深圳河，在内地设立新中国成立后的第一家外资银行分行。“南洋商业银行坚守以立足香港、背靠祖国内地、面向世界，服务各地客户为己任，与国家共同成长。”程泽宇说，国家举办进博会的决策高瞻远瞩，对公司发展而言也是重大机遇。因此，首届进博会南洋商业银行就积极参与。今年第二次参展，带来全新的进博会专属服务方案，为内地采购商、各国家和地区参展商等提供国际结算、国际贸易投融资、跨境担保等服务。

本届进博会上，参展的香港企业主要集中于服务贸易展和食品展两大门类，分别集中设立“香港服务业展区”和“香港产品展区”。两个展区总面积较去年增加70%。其中，“香港服务业展区”涉及基础建设、物流服务、金融服务、信息科技等领域企业。

香港纵横国际会计师行有限公司在200余个城市设有办事处，业务遍及全球五大洲100余个国家，专长于提供优质的国际商业咨询、税务、审计、会计和法律咨询等服务。该公司国际并购及税务战略董事张镇国受访时说，去年参展后，有多个内地客户通过公司在港设立新公司，实现“走出去”计划。“进博会是一个扩大企业影响力和业务的绝佳平台”，可带动贸易，并进一步带动投资和投融资业务，对拥有丰富的国际贸易、投融资经验的香港企业而言，非常有吸引力。

“香港背靠祖国内地，实际上是背靠庞大的资源和市场。进博会是升级版的‘背靠内地、面向世界’。香港的服务贸易经验有助于内地企业‘走出去’、由大转强，在此过程中，香港自身也受益良多，可强化自身优势。两地合作将产生协同效应，实现互利共赢。”张镇国说。

总部设在香港的香港亚太顾问有限公司在北京、深圳、广州、上海设有办事处，提供包括会计、审计、税务等丰富业务。公司合伙人戚健宁说，进博会有助于外国企业利用香港平台进入内地，同时有助于内地企业通过香港“走出去”，进而发挥香港桥梁作用。近年来，随着国家快速发展，该公司业务增长迅速，与内地业务相关的客户达数百个，相信进博会有助于进一步推广企业，扩大企业影响力。

业务遍布全球的香港建筑设计咨询公司巴马丹拿今年再次前来参展。该公司上海有限公司董事马家俊说，进博会是一个展示公司的好平台，“这么多国家前来，可大大减少企业去他国宣传的人力物力成本”。通过进博会平台，更多企业了解公司业务，也让世界了解到香港在建设设计领域的水准。

在“香港产品展区”，30多家食品企业集中展示香港的优质食品和广阔的进口食品渠道。

香港新华集团此次带来进口红酒、火腿、腰果、咖啡等优质食品。展台前，有不少采购商在品尝食品，洽谈采购事宜。“这次集团带来20多位工作人员负责洽谈采购业务。来进博会做生意忙不过来。”新华集团主席蔡冠深笑着说，希望明年参展面积更大，集团可以单独开个展馆。

“香港拥有非常广阔的食品进口渠道和丰富的进口经验。”蔡冠深认为，在食品安全和质量等方面，香港长期以来建立了良好信誉，在内地扩大进口食品方面，香港企业可发挥进口食品转口内地等作用。

香港佳记食品此次带来榴莲干、雪花酥等多款精选优质健康食品。该公司董事陈文芳说，公司产品采用优质原料、纯手工制作，走无添加、健康路线。“希望把好的产品带给内地消费者，公司产品早日进入内地市场。”

“此前从来没有一个国家举办以进口为主题的国家级展会，我们国家的这一创举给香港带来巨大商机，让香港企业界很兴奋。”蔡冠深说，没有庞大的内地市场和国家支持，就没有香港如今在贸易领域的地位。在“一国两制”之下，香港拥有得天独厚优势，“香港要做的就是融入国家发展大局，融入内地市场，扮演好连接内地和世界的桥梁角色”。

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