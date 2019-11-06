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40亿欧元！中国在巴黎发行单次最大规模外币主权债券

2019年11月06日16:07  来源：新华网
 

　　新华社北京11月6日电（记者刘红霞）中国财政部当地时间5日在法国首都巴黎成功定价发行40亿欧元主权债券。这是自2004年以来中方第一次发行欧元主权债券，也是迄今为止中国单次发行的最大规模外币主权债券。

　　财政部发布的公告显示，40亿欧元的总盘子中，7年期债券占20亿欧元，发行利率0.197%；12年期债券占10亿欧元，发行利率0.618%；20年期债券占10亿欧元，发行利率1.078%。对于这笔中国主权债券，国际投资者认购踊跃。数据显示，总申购金额超过200亿欧元，是发行金额的5倍，其中，57%的资金来自欧洲，投资者类型丰富，地域分布广泛。

　　“欧洲目前债券利率普遍较低，有的国家甚至负利率，中国在这个时间窗口发行欧元主权债券，一方面融资成本非常低，另一方面也有助于提高欧洲金融市场的活跃度，对欧洲无疑也是利好。”交通银行首席经济学家连平告诉新华社记者，申购金额远超发行金额，恰恰说明国际投资者对中国财政状况乃至宏观经济状况持乐观态度。

　　记者了解到，这也是第一笔在法国定价发行并上市的中国主权债券，债券随后将在泛欧证券交易所和伦敦证券交易所上市。

　　中国社科院世界经济与政治研究所所长张宇燕认为，发行欧元主权债券，向国际市场特别是欧洲投资者传递出一个清晰信号，即中国全方位高水平开放的脚步不会停歇，开放的大门会越开越大。同时，这也是中国积极的财政政策加力提效的又一体现。

　　值得一提的是，此次欧元主权债券成功发行，标志着中国政府在连续两年发行美元主权债券的基础上，重启欧元融资渠道。中央财经大学中国公共财政与政策研究院院长乔宝云认为，主权债券具有锚定效应，本次债券将为中资发行体后续欧元融资提供市场参考。

　　多位业内专家还注意到，今年是中法建交55周年。中国在巴黎定价发行欧元主权债券，是中方支持巴黎国际金融中心建设的重要行动，对于深化中法中欧金融合作具有重大意义。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)
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