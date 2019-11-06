新华社北京11月6日电

中法关系行动计划

（2019年11月6日，北京）

应中华人民共和国主席习近平邀请，法兰西共和国总统埃马纽埃尔·马克龙于2019年11月4日至6日对中国进行国事访问。两国建交55年后，两国元首一致同意，在2018年1月9日和2019年3月25日的联合声明基础上继续深化中法全面战略伙伴关系，为两国合作开辟新愿景，为两国人民交流提供新机遇。

本着这一精神，中法双方决定重点在以下领域采取共同行动：

一、加强政治对话，促进相互信任

1. 两国元首将延续年度会晤机制。

2. 中法两国承诺继续发挥战略对话、高级别经济财金对话和高级别人文交流机制的作用。双方愿加强高级别军事交流，保持磋商和对话机制，在维和行动等领域开展经验分享。

3. 两国元首鼓励就所有共同关心的议题开展高级别交流，以促进双边合作发展。

4. 中法两国将继续就支持多边主义和维护以联合国为核心、以国际法为基础的国际体系开展对话。

二、保护地球

5. 在气候变化巴黎大会和筹备2019年9月23日联合国气候行动峰会所取得的经验基础上，中法两国决心继续在应对气候变暖和保护生物多样性方面开展合作，特别是着眼于2020年将在昆明召开的《联合国生物多样性公约》第15次缔约方大会开展合作。为此，两国元首通过了《中法生物多样性保护和气候变化北京倡议》，并对启动关于2020年后全球生物多样性框架的共同对话表示欢迎。

6. 中法两国鼓励其开发机构的行动与《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》和《联合国生物多样性公约》目标保持一致。两国支持对绿色和可持续金融的推动和发展。

7. 中法两国希望发展在能源转型和无碳技术领域的伙伴关系。双方将继续开展可持续城市化方面的合作，推进中法武汉生态示范城项目和中法成都生态园项目。

8. 两国表示愿在双边框架和多边机构内加强在工业风险管理和防灾减灾方面的交流与合作。

三、促进互联互通

9. 中法两国重申支持促进亚欧可持续性互联互通。两国支持中国和欧盟为促进中国“一带一路”倡议同欧盟欧亚互联互通战略等互联互通倡议对接所做工作。双方承诺在基础设施融资方面遵循现有国际准则、标准和项目受益国的法律，同时要考虑受益国的政策和国别情况，确保发展融资的可持续性。两国欢迎G20可持续融资操作指南并呼吁跟进。

10. 中法两国将以示范项目清单为基础，继续选定双方在第三方市场可共同承担的项目，特别是在亚洲和非洲。依照2015年6月30日政府间联合声明，两国欢迎经济参与者之间进行交流，在尊重当事国意愿基础上，确定并实现造福各方、遵守普遍接受的国际规则标准的具体项目。

四、推进双边贸易和双向投资

11. 两国倡导完善全球经济治理，推动经济全球化朝着更加开放、透明、包容、非歧视的体系发展，维护以规则为基础、以世界贸易组织为核心的多边贸易体制。两国认为世界贸易组织所有成员均应遵守其在世贸组织中的承诺和义务，以维护多边体系的牢固性和可信度。

两国愿继续共同努力，构建开放型世界经济，反对各种形式的保护主义，努力确保公平竞争环境。两国支持世贸组织进行必要改革，以增强其有效性和权威性，更好地应对当前和未来的挑战。两国呼吁围绕已提交世贸组织成员的有关增强世贸组织争端解决、监督和谈判三大基本职能的建议的讨论取得进展。两国支持中欧世贸组织改革工作组的工作，以推动在双方均抱有很高期待的世贸组织改革这一问题上取得进展。

12. 中法两国希望双边经济往来在增长中实现再平衡。中方邀请法方参加上海中国国际进口博览会，表明中方欢迎法国企业扩大对中国市场的出口。双方承诺为对方企业提供公平竞争和非歧视待遇。双方鼓励两国金融市场双向开放，支持各自符合条件的金融机构到对方国家展业。双方同意加强农业全方位合作，该合作有利于扩大法国农产品对华出口。

13. 两国元首对此访期间签署的几项重要协定表示欢迎，这有助于在广泛领域实现上述目标，包括认证、航空、工业、金融和农业食品等。中法两国将开展技术交流，以就非洲猪瘟区域化管理达成一项协议。两国元首一致认为，应为实现上述目标优先制定一份路线图，并将推动该路线图在对等原则基础上于2020年达成具体成果。两国元首对两国企业签署24份合同表示欢迎。

14. 秉承2019年4月9日中欧领导人会晤承诺，中法两国对完成中欧地理标志合作与保护协定谈判这一重大成果表示欢迎。双方将尽一切努力在短期内取得决定性进展，以便在2020年达成一份符合2019年4月中欧领导人会晤联合声明体现的雄心水平的中欧投资协定。

15. 双方对中法地理标志合作议定书的签署表示欢迎，将就86项法国地理标志和中国地理标志注册继续开展工作。

五、促进传统和新兴领域合作

16. 中法两国重申在保持总体平衡基础上，在航空领域发展战略伙伴关系的重要性。双方在各方拟定的条件下支持空客公司加大在中国的工业投入，支持中国航空公司继续采购空客飞机。双方将推进A350完成和交付中心项目。双方对正在进行的、旨在加强空客在中国的工业和商业存在的讨论表示欢迎。两国希望促进在直升机领域，尤其是在发动机和飞行员培训方面的合作。双方对欧洲航空安全局和中国民航局加强合作，以完成ATR42－600和H175直升机适航认可的意愿表示高兴。双方将深化在航空交通管理领域的合作。

17. 中法两国愿继续加强空间领域机构和工业层面的合作，尤其是为两国联合开发并拟于2021年发射的中法天文卫星的相关工作提供便利，围绕高通量通讯卫星开展合作。双方将按照中国国家航天局与法国国家空间研究中心于2019年3月25日签署的意向书，开展空间探索、天体物理学和气候变化监测领域的新合作。

18. 中法两国在民用核能领域35年以来的合作是两国关系一大亮点。两国元首对《关于推进在中国建造后处理/再循环厂合作的谅解备忘录》的签署表示欢迎，希望双方企业早日完成谈判，并重申愿同步达成该项目政府间协议。两国元首对台山两台EPR机组顺利运营并成为全球首两台投入商运的EPR机组表示祝贺。鉴于这一成功经验，两国元首鼓励中国广核集团和法国电力集团开展新的对话，以在平衡、透明和互利基础上继续其在中国和第三方市场的合作。中法两国承诺积极推动在英国的核电合作，特别是欣克利角C两台EPR机组的建设、英国核安全当局对华龙一号的通用设计评审（GDA）以及塞斯维尔C项目、布拉德韦尔B项目的前期准备。

19. 两国元首鼓励主管部门就深化中法现代科技合作建言献策，以推动新领域工业合作。双方对中国先进制造业集群、高新区和法国竞争力集群的交流合作表示赞赏。

20. 中法两国承诺继续推动双方科技合作，特别是与2019年2月25日中法科技合作联委会会议确定的优先领域相关的合作，以及有关应对气候变化和保护生物多样性的合作。

六、促进文化创造和人文交流

21. 中法两国重申重点发展文化合作。双方对上海西岸美术馆和蓬皮杜艺术中心建立长期伙伴关系表示欢迎，支持在故宫博物院共同举办“中国与凡尔赛宫”展览以及中国国家博物馆与阿拉伯世界研究中心在巴黎共同举办“丝绸之路”展览。双方承诺为两国博物馆进行展览合作或互换提供便利。

22. 双方承诺加强文化遗产保护、修复和开发领域的合作。双方将实施巴黎圣母院修复和西安兵马俑保护等新的合作项目。双方对目前在冲突地区遗产保护国际联盟（ALIPH）基金会内为保护和修复武装冲突地区濒危遗产所开展的合作表示欢迎。双方将致力于加强在打击文化财产非法贩运、防止盗窃盗掘和非法进出境文化财产方面的交流，争取就此达成一项政府间协议，这将强化联合国教科文组织1970年《关于禁止和防止非法进出口文化财产和非法转让其所有权的方法的公约》。

23. 为在世界范围内促进对文化多样性的尊重，双方重申愿通过联合制作、发行协议、商标转让、委约创作、竞赛、艺术家交流等方式，加强在文化创意产业领域，尤其是电影、出版、音乐、建筑、电子游戏和数字化等领域的合作，并认为上述合作具有最广泛受众的传播潜力。

24. 双方重申重点加强教育和语言合作，推动在华法语教师培养和在法汉语教师培养工作，按照双方约定的方式支持法语联盟在华发展，支持汉语教学机构在法发展。

25. 双方重申致力于加强大学合作和大学生交流，特别是推动两国高校合作办学的发展。双方愿拓展高层次人才培养合作。

26. 中法两国决定于2021年合作举办中法文化旅游年，支持两国名胜古迹间缔结友好关系。

27. 两国强调根据《联合国宪章》宗旨和原则促进和保护人权和基本自由对于各国发展的重要性。双方重申在平等和相互尊重的基础上继续开展中欧人权对话与交流具有重要意义。

28. 通过落实法律技术合作四年计划，继续推动在中法法律和司法对话框架下的合作。在平等和互惠基础上，促进民事和刑事领域司法协助和警务合作，共同打击跨国犯罪。

29. 中法两国将分别举办2022年冬奥会和2024年奥运会。双方愿让体育成为双边关系的一个重要组成部分，尤其是在青年运动员交流、体育基础设施发展以及体育产业经验交流方面。双方愿在中法两国弘扬奥林匹克精神，推动在两国奥组委达成的协议框架下开展团队之间的良好实践交流以及语言文化合作，推广法语作为奥运会官方语言的使用方式。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)