深化发展和治理经验交流 促建人类命运共同体——第二届虹桥国际经济论坛“70年中国发展与人类命运共同体”分论坛在上海举行

新华社上海11月6日电（记者季明、申铖）第二届虹桥国际经济论坛“70年中国发展与人类命运共同体”分论坛开幕式暨全体会议5日在上海举行。来自100多个国家和地区的智库界、媒体界400余人齐聚一堂，共同研讨70年中国发展理念和经验，共话智库媒体在推动构建人类命运共同体中的责任和作为。

与会人士认为，举办第二届进口博览会充分展现了中国支持多边贸易体制、推动自由贸易的一贯立场。习近平主席在开幕式上发表的主旨演讲，提出共建世界经济3点倡议，宣布推进对外开放新举措，展现了中国继续深入参与推动经济全球化的信心与决心，彰显了中国愿同国际社会一道构建人类命运共同体的责任和担当。70年来，中国立足国情，取得了全方位的发展成就，表明了广大发展中国家可以依据自身历史文化和现实国情探索多样化的现代化道路。中国积极参与经济全球化，为各国经济增长和联动发展带来机遇，在维护世界和平发展、推动全球治理体系变革等方面发挥日益重要的作用。人类命运共同体理念揭示了各国相互依存和人类命运与共的规律，找到了共建美好世界的最大公约数。智库和媒体应该发挥纽带作用，倡导和平发展，促进合作共赢，为推动构建人类命运共同体贡献智慧和力量。

塞尔维亚前总统托米斯拉夫·尼科利奇表示，所有见证和参与了当代中国发展的人士，都应该为中国所取得的巨大成就感到自豪。习近平主席提出的共建“一带一路”倡议，充分尊重各地区和各种文明的多样性，真正体现了互利共赢的理念。

泰国前副总理、泰中文化促进委员会主席披尼·扎禄颂巴认为，在短短70年里，中国人民的生活发生了翻天覆地的变化，中国不仅在经济上、脱贫上获得了重大成就，同时也非常关注科技与创新发展。中国的发展方向与时代的发展相一致，中国的发展既造福了中国人民，又为推动世界各国经济发展带来动力和机遇。

中国社会科学院院长谢伏瞻表示，中国共产党领导中国人民成功开辟了适合中国国情、充满生机活力的中国特色社会主义道路，使中国大踏步赶上了时代，也为广大发展中国家走向现代化提供了成功经验，为解决人类问题贡献了中国智慧、提供了中国方案。

国务院发展研究中心党组书记、副主任马建堂认为，中国的发展有利于世界，当前贸易保护主义倾向抬头，个别国家单方面挑起经贸摩擦，全球供应链受到冲击，投资和贸易不确定性明显上升。各国应维护全球多边贸易体制，不断推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

英国知名学者马丁·雅克表示，中国文明史表明，文明具有差异性和多样性，现代化具有多元性而非单一性，西方道路不是唯一选择。

俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所所长、院士沃托洛夫斯基·根里霍维奇认为，发展中国家快速增长为跨国贸易和投资带来新机遇，已经成为推动经济全球化的重要力量，这也将推动全球治理体系加速变革。

敦煌研究院名誉院长樊锦诗表示，不同文化之间唯有兼容并蓄，取长补短，才能使本国、本民族的文化不断创新发展，获得更为持久的生命力，这是古老的敦煌莫高窟贡献给人类命运共同体的中国智慧。

美国彭博新闻社首席内容官马丁·申克认为，随着中国市场开放提速和日益融入全球市场，中国政策和数据的透明度也在显著提升，期待中国取得更大发展。

财政部原副部长朱光耀表示，从和平共处五项原则到共建人类命运共同体，表明中国坚定不移走和平发展道路的一贯主张，中国正在以实际行动为世界和平与发展做出更大贡献。

本次论坛由中国国务院新闻办主办，中国社会科学院承办，新华社研究院、中国社会科学院国家全球战略智库、上海市人民政府新闻办公室协办，旨在为世界各国智库和媒体搭建重要的交流合作平台。6日，论坛还将举行分专题系列研讨会和成果发布会。

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