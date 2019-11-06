搭开放舞台 与世界拉手

11月5日，第二届中国国际进口博览会在上海盛大启幕。开幕式上，国家主席习近平发表主旨演讲，重申中国开放的大门只会越开越大，中国坚持以开放促改革、促发展、促创新，持续推进更高水平的对外开放。

此刻，上海国家会展中心再次成为全球焦点。展馆内，五洲交汇、万商云集，逛展、咨询、洽谈、签约……老朋友重聚、新朋友相识，全球优质商品触手可及，热闹非凡的景象传递出开放合作的蓬勃活力，尽显这场“各国大合唱”的无限魅力。

更多朋友如约而至

“一年前，我们在这里成功举办首届中国国际进口博览会。今天，更多朋友如约而至。”“我相信，各位朋友都能乘兴而来、满意而归！”……第二届中国国际进口博览会开幕式上，习近平主席如是说。

181个国家、地区、国际组织与会，3800多家企业参展，超过50万名境内外采购商对接洽谈……规模均超过首届，全球客商以实际行动回应着习近平主席的演讲。

在食品及农产品展区，加拿大太平洋海洋浮游生物微藻集团总裁安吉拉·方正紧张地忙碌着：“明天我们就有签约仪式，得提前准备好签约材料。”这是安吉拉·方第二次来到进博会。

“习近平主席介绍，中国已将在首届进博会上提出的开放措施基本落实，这很了不起，也提振了我们继续进入中国市场的信心，第二届进博会上我们推出了更多新产品，种类也更丰富。”安吉拉·方对本报记者说。

现场聆听了习近平主席的主旨演讲，施耐德电气全球执行副总裁、中国区总裁尹正和本报记者分享了他的感受：“进博会向世界展示了一个更加开放包容的中国，也搭建了一个全球贸易发展的舞台，可帮助跨国企业更加全面、迅速地了解中国市场，同时给中国消费者和客户带来更优质和顶尖的产品技术。”

来自瑞典的全球知名家具和家居零售商宜家，今年在进博会上设了独立展台。“首届进博会上，宜家在瑞典国家馆做了宣传，得到与各界交流沟通的机会，帮助我们加深了对中国市场的了解，这也促成了我们在第二届进博会上设独立展台，进一步拓展中国市场。”宜家中国区总裁兼首席可持续发展官安娜·库丽佳说。在安娜·库丽佳看来，进博会是一个互利共赢的国际公共平台，今年的再次举办和更大规模、更多人参与，集中体现了中国进一步扩大开放、与全世界合作共赢的承诺和努力。

欢迎大家都来看看

继续扩大市场开放，继续完善开放格局，继续优化营商环境，继续深化多双边合作，继续推进共建“一带一路”——习近平主席在开幕式上，郑重提出未来持续推进更高水平对外开放的“五大举措”，向世界宣示中国扩大开放的决心气魄、与世界合作共赢的诚意担当。

从首届进博会扩大对外开放五方面举措的基本落实，到第二届进博会再推出“五大开放举措”，中国开放的实际行动赢得广泛赞誉。

“‘中国市场这么大，欢迎大家都来看看’——习近平主席这句话让我印象深刻，特别是参加了进博会后，我更觉得，任何想进入中国市场的企业，都应该抓住机会到中国去亲自了解、体会一下，这会让你发现巨大商机。”安吉拉·方深有感触地说。

尹正认为，施耐德电气在中国的不断发展成长，从根本上说得益于中国不断开放。现在，中国已是施耐德电气第二大市场。“我们相信，中国的诸多开放举措，将为跨国企业深耕中国市场创造更多机遇。中国的消费升级与产业升级趋势，也给致力于在能效管理和自动化领域推动数字化转型的施耐德电气，带来了更多机会。”

“中国开放的大门越开越大，我们坚信会有越来越多国际品牌进入国内消费者的视野和生活。作为一家互联网社区平台，小红书将继续加强社区生态建设，为品牌与消费者互动创造良好氛围，帮助更多国际新品牌认识和了解中国市场，以及其中最活跃的年轻群体。在商城业务方面，继续引入国际新品牌、潮品牌。”小红书合伙人曾秀莲对本报记者说。

汇丰中国行长兼行政总裁廖宜建参加了开幕式，他对本报记者说：“中国正在加快推动并完善全面开放新格局，追求更高层次的发展与更高质量的成功，让人深受鼓舞。”

愿与中国一起发展

中国进一步扩大开放、拥抱世界，不仅将为中国经济增长创造更多活力、动力，更将为世界经济提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇。

加拿大国际贸易促进会荣誉会长林志山对本报记者说：“首届进博会，一些加拿大企业带着试试看的心态参与，却有了意外收获。根据我们对参展企业的回访，一年来，许多企业都取得了较好的经济效益，并继续参加了第二届，也表示还要参加第三届，其中有家高科技企业表示将在2020年把公司总部搬至中国。”

“企业将产品、技术、资本等带到中国，是在以行动表明，他们看到了中国扩大开放的胸怀和实招，以及中国经济光明的发展前景，愿意和中国一起发展壮大。”林志山说。

“进博会促进了商贸合作与交流，是发展与开放的助推器，充分彰显中国正成为一个在全球治理体系中扮演重要角色的开放型经济体。这为包括汇丰在内的国际金融机构带来前所未有的发展空间，并对共建‘开放合作、开放创新、开放共享’的世界经济新未来产生深远影响。”廖宜建认为。

在尹正看来，中国正以创新推动发展，施耐德电气非常看好其中蕴藏的巨大力量。“我们将在3年内把在华研发投入增加50%，和合作伙伴一起协同发展，促进产业升级并做大中国市场。”

迎五洲客，计天下利。“四叶草”展馆内，各国企业与中国市场碰撞出的新火花格外耀眼，让人心潮澎湃、满怀期待。

（配图由本报记者王骁波、新华社记者刘颖摄）

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)