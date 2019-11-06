习近平夫妇在上海会见法国总统马克龙夫妇

十一月五日晚，国家主席习近平和夫人彭丽媛在上海豫园会见法国总统马克龙和夫人布丽吉特。

新华社记者 鞠 鹏摄

本报上海11月5日电 （记者杜尚泽、赵成）国家主席习近平和夫人彭丽媛5日晚在上海豫园会见法国总统马克龙和夫人布丽吉特。

傍晚时分，华灯初上。豫园内水廊轩榭，光影生辉。马克龙夫妇抵达时，受到习近平和彭丽媛热情迎接，两国元首夫妇互致问候。

两国元首夫妇偕行游园，宾主不时驻足，观赏江南园林景致。

两国元首夫妇在玉华堂落座。习近平和彭丽媛愉快地忆及今年3月访问法国受到马克龙夫妇热情款待的情景。习近平说，欢迎马克龙总统再次访华并第一次来上海。上海是中国改革开放和发展进步的缩影，体现了近代以来中国同世界关系的演变。希望这次访问有助于你了解上海、了解中国。我和夫人选择在豫园款待总统先生和夫人，希望你们能领略中华园林之美和中国的传统文化。文化艺术表现形式不同，但带给不同国家民众的心灵体验是相通的，不同文化可以和谐共生。中法作为东西方两大文明代表，应该相互尊重，交流互鉴，各美其美，美美与共。

马克龙感谢习近平和彭丽媛为他和夫人作出的热情周到安排。他表示，习近平主席今天上午在第二届中国国际进口博览会开幕式上发表的主旨演讲给我留下深刻印象。法方赞赏并欢迎中国进一步扩大开放，致力于加强国际合作，构建开放型世界经济，实现互利共赢。预祝第二届中国国际进口博览会取得圆满成功。马克龙表示，上海令我惊叹，我在这里看到了中国的开放与未来。法中都拥有灿烂文明，都倡导不同文明包容互鉴。我期待这次国事访问取得圆满成功，为法中关系未来发展注入新的内涵。

两国元首夫妇还观看了昆曲、越剧表演。中国艺术家们用昆腔演唱了法国喜剧《椅子》选段。

两国元首夫妇在九曲桥亲切话别，相约明日北京再见。

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