“开放、规制与营商环境”分论坛——

优化营商环境是提振国际投资关键

本报记者 邱超奕

11月5日，第二届虹桥国际经济论坛“开放、规制与营商环境：政府角色与跨国公司视角”分论坛举行。与会嘉宾认为，当前，优化营商环境已成为激发市场活力、进一步吸引和提振国际投资的关键因素，也成为各国推动经济转型升级的共同追求。面对经济全球化带来的机遇和挑战，探索高水平投资自由化便利化政策措施的路径和前景，以开放合作促进国际投资重新焕发生机具有重要意义。

克罗地亚议长扬德罗科维奇说，“我们进行了包括取消行政壁垒、减轻企业非税融资负担、完善投资框架等在内的改革，让企业看到营商环境的稳定性和可持续性。过去4年的数据显示，克罗地亚企业的竞争力在上升，吸引外商投资的能力在增强。”

中国远洋海运集团有限公司总经理付刚峰认为，单边主义和保护主义正影响着全球制造业和服务业的复苏增长，中国在此背景下强调开放和改善营商环境，体现出一种积极担当的精神。我们愿意和各国政府以及产业链上下游企业开展全方位的合作，共同改善全球的营商基础设施，促进全球贸易的便利化、智能化、集约化和绿色化。

“作为一家投资银行，我们很关心投资的国家营商环境如何。”亚洲基础设施投资银行行长金立群认为，打造良好的营商环境，需要政策具有可预见性、可信赖度和透明度。“世界银行发布的《全球营商环境报告2020》显示，中国营商环境排名由46位上升到31位，提升15位。这是对中国政府改善营商环境的认可，中国的做法给其他发展中国家提供了有益经验。”

“我们希望找到一片有吸引力的市场。”3M公司董事长兼首席执行官迈克·罗曼认为，中国颁布《外商投资法》是改善营商环境的有效办法，中国对知识产权的保护和外企相关人才的培养也很有效。

对外经济贸易大学国家对外开放研究院执行院长林桂军认为，进一步改善营商环境制度，除了要在供给侧注重自由化、便利化、可预见性，还应考虑在需求侧挖掘市场潜力，“中国有很大的市场空间和发展潜力，有条件创造更多的投资和消费。”

“人工智能与创新发展”分论坛——

人工智能成创新发展重要驱动力

本报记者 韩 鑫 韩春瑶

在新一轮工业革命下，以人工智能为代表的新技术新理念在全球范围内蓬勃兴起，为经济社会发展注入源源不断的新动能。人工智能如何驱动世界经济增长，如何把握新技术与社会治理之间的“度”？在第二届虹桥国际经济论坛“人工智能与创新发展：理念、技术和市场”分论坛上，来自不同国家的政府官员、企业家和学者共聚一堂，分享经验、共话前景。

“无论在私营企业还是公共部门，人工智能已成为创新发展的重要驱动力。”论坛上，斯洛伐克副总理莱希将人工智能比作人类发展的“火种”。正如有效掌握火的使用，助力人类登上生物链顶端，充分挖掘人工智能技术，共享数字发展红利，将推动人类向下一阶段进化。

事实上，人工智能正以前所未有的进展加速拥抱传统产业。在自动驾驶领域，无人驾驶正成为现实。特斯拉公司董事会主席罗宾·德霍姆介绍，根据相关测试，相对于人工驾驶，自动驾驶将大大提升安全驾驶水平，降低事故发生率。在生物医疗领域，人工智能技术正在助力新药研发。“过去人类基因组测序耗时又耗财，如今借助人工智能技术，只需投入少量花费，几小时便能轻松完成。”阿斯利康全球执行董事兼首席执行官苏博科说。

人工智能技术突飞猛进，如何应对随之而来的道德伦理和社会治理问题？在莱希看来，下一步应以技术中立为原则，采取更为平衡的监管措施，既能做到有效监管，也让企业能更好拥抱创新。苏博科高度赞赏中国的技术监管。他认为，以人工智能为例，中国在善用技术上做得恰到好处，有助于促进和催生发展的创新红利。

“相比其他产业，人工智能技术更多是由企业主导推动的，目前全球70%以上的人工智能专利由中国和美国创造。”联合国贸易和发展会议秘书长基图伊提出，未来应该更多关注尚未参与到人工智能技术发展的国家和地区，让全球共享人工智能红利。

“数字化时代与电子商务创新发展”分论坛——

电子商务为中小企业带来新机遇

本报记者 韩晓萌 吕 莉

在第二届虹桥国际经济论坛“数字化时代与电子商务创新发展：开放平台和合作愿景（暨全球电子商务高峰论坛）”分论坛上，与会嘉宾针对数字化时代下电子商务发展面临的机遇与挑战各抒己见。与会嘉宾认为，移动互联网、云计算、大数据等新技术的广泛应用带动了电子商务的创新发展，从而促进世界经济贸易的普惠共赢，也赋予中小企业新的发展机遇。

电子商务极大地促进了国际贸易。“数字经济的发展为践行数字化‘一带一路’带来了一种新的可能性。货通天下的梦想当今可以有另一种方式实现。互联网让世界变得更加扁平，让所有的消费者、供应商能够更好地有机会连接在一起。”阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇说。匈牙利外交与对外经济部长西雅尔多表示，电商没有国界限制，极大地缩短了中国和匈牙利市场及企业之间的距离，为中小企业提供更多发展机会，让许多匈牙利企业能参与国际市场竞争。

“消费正持续成为中国经济增长的重要引擎。在这一进程中，电子商务将更好地助力中国经济的转型。”欧莱雅集团董事长兼首席执行官让—保罗·安巩如是说。德勤全球战略委员会主席乔礼和强调：“商业模式的变化让技术转型成为可能，数据价值的进一步挖掘带动各个产业发生了革命性的变化。”为应对电商带来的一系列革命性变化，国际贸易中心执行主任阿兰查·冈萨雷斯认为，应当从合作共赢的角度重新审视全球经济治理模式。

中国银行董事长刘连舸认为，电子商务让世界更开放，与此同时金融服务也要跟上时代的步伐。“只有大家本着开放的心态互相接入，才能形成规模效应。”

“世贸组织改革与自由贸易协定”分论坛——

改革会让世贸组织取得更大成功

本报记者 王 珂 王 慧

第二届虹桥国际经济论坛“世贸组织改革与自由贸易协定：路径选择与前景展望”分论坛举行，来自全球多个国家和国际组织的官员、专家学者和企业家展开热烈讨论。

印度尼西亚总统特使、海洋统筹部长卢胡特表示，当前全球贸易体系是20多年前的谈判结果，已经不能够完全反映目前全球贸易的发展和现状，需要进行改革。他认为，当前世贸组织进行的一系列贸易自由化谈判应当基于多哈回合谈判的精神，建立多边贸易安排，专注于发展，并考虑到发展中国家和最不发达国家的能力。

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文认为，世贸组织在促进全球和平贸易增长、经济发展和就业方面发挥着至关重要的作用。世贸组织上诉机构创始成员、前主席詹姆斯·巴克斯表示，不仅需要世贸组织能够生存，而且要让它取得更大成功。世贸组织面临考验，但退出世贸组织绝对不是一个好的做法。

“世贸组织改革非常关键，不仅对某一个国家或者民族，对世界上所有人民都非常重要。”达能集团秘书长兼执行总裁欧阳伯堂认为，为防止世界经济和全球贸易中存在的问题越来越严重，应加快世贸组织改革。

“世贸组织发挥了重要作用，但我们需要对它进行完善，让它能够更好适应当前世界经济和贸易发展的需要。”欧亚经济委员会贸易委员尼基申娜说，世贸组织改革要坚持互利共赢、相互尊重的原则，从而建立一个更加高效、具有权威的世贸组织。

世贸组织上诉机构前法官、主席张月姣说，应该坚定支持多边主义，世贸组织上诉机构的工作是富有成效的。上诉机构改革需要所有成员的共同努力。

“没有像世贸组织这样的机制多年以来的努力，国际贸易不可能取得这样长足的发展。”联想集团董事长兼首席执行官杨元庆说，企业发展需要一个相对稳定、有较高可预见性的国际环境。当前，全球化趋势不可逆转，希望各国减少关税和非关税贸易壁垒，进一步促进投资自由化和便利化。

图片说明：

图①：德国英飞凌科技公司展出拥抱机器人。

图②：参观者体验沉浸式“全场景守护”疫苗接种解决方案。

影像中国

图③：参观者在中国馆内的未来电气化飞机虚拟集成平台模拟飞机驾驶。

本报记者 王骁波摄

图④：俄罗斯馆的参观者。

影像中国

图⑤： 第二届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式现场。

翁奇羽摄（人民视觉）

《 人民日报 》（ 2019年11月06日 11 版）

(责编：李枫、岳弘彬)